BYD تكشف عن سيارتها الكهربائية Seal 06 GT

كشفت BYD في معرض تشنغدو للسيارات عن Seal 06 GT، وهو نموذج جديد في مجموعة Seal، إذ توسع شركة مركبات الطاقة الجديدة العملاقة محفظة منتجاتها.

وتُعد Seal 06 GT بمنزلة نسخة إنتاجية من مفهوم Ocean-M الذي كشفت عنه الشركة في معرض بكين للسيارات في أواخر شهر أبريل.

وبدأت BYD بقبول حجوزات المستهلكين لسيارة Seal 06 GT، التي يتراوح سعرها ما بين 21150 دولارًا و 28200 دولار.

وقالت الشركة إن Seal 06 GT هي أول نموذج GT للشباب وأول سيارة هاتشباك عالية الأداء تعمل بالدفع الخلفي في الصناعة.

واعتمدت BYD في تصنيع السيارة على أحدث منصة كهربائية بالكامل وهي 3.0 Evo، وتأتي المركبة بأبعاد قدرها 4630 ملم × 1880 ملم × 1490 ملم مع قاعدة عجلات قدرها 2820 ملم.

ويبدو أن BYD تريد أن تكون Seal 06 GT نسخة كهربائية من Golf GTI، وهي واحدة من أكثر نماذج فولكس فاجن شهرة والمعروفة بطابعها الرياضي.

وتتوفر Seal 06 GT بخيارين، هما محرك واحد ومحركان، وتحتوي النسخة ذات المحركين على محركات أمامية وخلفية بقوة إجمالية قدرها 310 كيلوواط.

في حين تتميز النسخة ذات المحرك الواحد بنوعين من المحركات المختلفة بقوة قصوى قدرها 160 كيلوواط و 310 نيوتن متر من عزم الدوران أو 165 كيلوواط و 330 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتأتي البطارية بقوة قدرها 59.52 كيلوواط أو 72.96 كيلوواط، وتوفّر مدى يتراوح ما بين 505 كم و 605 كم.

وقالت BYD إن السيارة مبنية على منصة عالية الجهد بقوة قدرها 800 فولط، ويمكن شحنها من 30 في المئة إلى 80 في المئة في 20 دقيقة.

كما عززت BYD سرعة شحن السيارة عندما تكون على وشك الشحن الكامل، إذ تنتقل من 80 في المئة إلى 100 في المئة في 18 دقيقة فقط.

وعادةً ما يكون الشحن سريعًا في السيارة الكهربائية عندما تكون البطارية منخفضة، وتنخفض طاقة الشحن جدًا عندما تكون على وشك الشحن الكامل لضمان السلامة.

وزودت الشركة Seal 06 GT بنظام قمرة القيادة D-Link 100 ونظام مساعدة السائق الذكي D-Pilot، وتدعم قمرة القيادة الحوار المستمر.

ويتميز التصميم الداخلي بشاشة عائمة قابلة للتكيف بقياس قدره 15.6 بوصة وشاشة عدادات بقياس قدره 10.25 بوصات وشاشة عرض أمامية بقياس قدره 12 بوصة.

