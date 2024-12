ميتا تقود طفرة الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر

نشرت ميتا تحديثًا يوضح أن اعتماد عائلة النماذج اللغوية الكبيرة المفتوحة المصدر Llama قد ارتفع إلى مستويات جديدة، وخاصة منذ إصدار Llama 3.1 في الشهر الماضي.

وكشفت الشركة التي يقودها مارك زوكربيرج أن التنزيلات لنماذج Llama تقترب من 350 مليونًا عبر منصة Hugging Face، مما يُعد زيادة بمقدار عشرة أضعاف مقارنةً بالعام الماضي.

كما لاحظت ميتا أن اعتماد النماذج نما – سواء عبر Hugging Face أو شركاء التوزيع – مع استخدام الشركات الكبيرة للنماذج داخليًا وخارجيًا، مثل زوم وسبوتيفاي وشوبيفاي ونيانتيك وجولدمان ساكس.

ويُظهر التحديث أن الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر يقترب من أداء الذكاء الاصطناعي المغلق المصدر، كما أنه يكتسب زخمًا كبيرًا على المستوى المؤسسي، مما يدعم التطبيقات الحقيقية.

وكانت OpenAI سباقة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، في حين كانت ميتا سريعة في الانضمام إلى هذه الموجة بنموذج Llama.

وأطلقت الشركة النموذج بعد ثلاثة أشهر من إطلاق النموذج المشغل لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT.

وبدلًا من التوجه إلى المصدر المغلق، ركزت ميتا على النهج المفتوح المصدر، مما جعل نماذجها متاحة عبر Hugging Face وشركاء السحابة.

وقالت ميتا في تدوينة: “من خلال إتاحة نماذج Llama، شهدنا نظامًا بيئيًا حيويًا ومتنوعًا للذكاء الاصطناعي يمنح المطورين القدرة على الاختيار. كان الابتكار واسع النطاق وسريعًا باستخدام Llama، من الشركات الناشئة إلى الشركات من جميع الأحجام”.

وبدأت الإستراتيجية المفتوحة باكتساب الزخم لشركة ميتا بعد إطلاق Llama 2 في شهر يوليو من العام الماضي.

ومنذ الإطلاق، ارتفعت عمليات التنزيل لنماذج الشركة بأكثر من 10 أضعاف عبر Hugging Face، ووصلت إلى ما يقرب من 350 مليون عملية تنزيل.

وفي الشهر الماضي، شهدت ميتا أكثر من 20 مليون عملية تنزيل عبر Hugging Face، مما يدل على زيادة أخرى في الزخم قادمة من الإصدار Llama 3.1.

كما يستفيد مطورو المؤسسات من نماذج Llama عبر شبكة ميتا الواسعة من مزودي الخدمات السحابية، مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل وإنفيديا و Databricks و Snowflake.

ولم تنشر الشركة أرقامًا من الشركاء، مع أنها أكدت نمو الاستخدام الشهري لنماذج Llama بمقدار عشرة أضعاف من شهر يناير 2024 إلى شهر يوليو 2024 لمقدمي خدمات سحابية محددين.

ويُظهر اعتماد الشركات الرائدة على نماذج Llama أن الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر يتطور بسرعة.

Meta’s Llama🦙 has become the dominant platform in the AI ecosystem.

An exploding number of companies large and small, startups, governments, and non-profits, are using to build new products and services.

Universities, researchers, and engineers are improving Llama and…

— Yann LeCun (@ylecun) August 29, 2024