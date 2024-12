موتورولا تعلن رسميًا هاتف Edge 50 Neo

أعلنت موتورولا رسميًا Edge 50 Neo، وهو أحدث هاتف ذكي للشركة في سلسلة Edge للأسواق العالمية.

وعلى غرار Edge 50، يأتي هذا الهاتف بتصنيف MIL-810H لتلبية المعايير العسكرية للمتانة، كما يتمتع بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.

ويحتوي هذا الهاتف على شاشة مسطحة من نوع pOLED بقياس قدره 6.4 بوصات وبدقة قدرها 1200×2670 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع وحماية Corning Gorilla Glass 3.

ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7300 مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G615 MC2، ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع uMCP قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

وزودت موتورولا الجهاز بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني LYT-700C وفتحة عدسة قدرها f/1.8 وميزة التثبيت البصري للصورة، وعدسة واسعة للغاية بدقة قدرها 13 ميجابكسل بزاوية رؤية قدرها 120 درجة وخيار الماكرو، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.4.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 4310 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي TurboPower بقوة قدرها 68 واطًا، كما تدعم أيضًا الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 15 واطًا.

ويأتي جهاز موتورولا مع معالجة الصور Moto AI، ويعمل الذكاء الاصطناعي مباشرةً عبر الصورة غير المضغوطة للحفاظ على التفاصيل وتقديم ألوان أكثر ثراءً.

ويعمل Edge 50 Neo بنظام التشغيل أندرويد 14، ويدعم أيضًا مزايا التخصيص التي توفرها معالجة الصور Moto AI.

ويمكنك تخصيص هاتفك عن طريق تغيير الخطوط والألوان والأيقونات. ويمكنك الاستمتاع بمزايا Style Sync و Magic Canvas.

وتتيح لك Style Sync إنشاء خلفيات وموضوعات الجهاز التي تتناسب مع أسلوبك. وعلاوة على ذلك، يمكنك إنشاء صور من المطالبات النصية باستخدام Magic Canvas.

وتعمل معالجة الصور Moto AI أيضًا مع تسجيل الفيديو، إذ تحصل على التثبيت التكيفي الذي يتكيف مع حركتك.

ويمكنك أيضًا الاستمتاع بميزة التعريض الطويل لالتقاط المياه المتحركة أو مسارات الضوء دون معدات إضافية.

وتطرح موتورولا هاتف Edge 50 Neo في أسواق أوروبية مختارة بسعر يبدأ من 555 دولارًا. وفي الأشهر المقبلة، سيتوفر في أسواق مختارة في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا أيضًا.

