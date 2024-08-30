مايكروسوفت تسعى إلى زيادة استثماراتها في OpenAI

أفادت تقارير صحفية بأن شركة مايكروسوفت تستعد لتعزيز استثماراتها في شركة OpenAI، وذلك في جولة تمويلية جديدة تُقدر فيها قيمة OpenAI السوقية بما يزيد على 100 مليار دولار.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن مايكروسوفت تعتزم المشاركة في هذه الجولة التمويلية التي تهدف إلى جمع مليارات الدولارات، ومن المتوقع أن تُسهم شركة رأس المال الاستثماري Thrive Capital في تلك الجولة باستثمار يصل إلى مليار دولار.

وتعود بداية استثمار مايكروسوفت في OpenAI إلى عام 2019، ثم وسّعت شراكتها معها بنحو كبير في عام 2023 من خلال استثمار متعدد السنوات بقيمة مليارات الدولارات.

ولم تكشف مايكروسوفت عن المبلغ الدقيق، لكن تقارير عديدة أشارت إلى أن استثماراتها قد تتجاوز 10 مليارات دولار.

ويأتي هذا التمويل الجديد في وقت حاسم بالنسبة لـ OpenAI، إذ إن تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة الوسائط يتطلب استثمارات ضخمة.

ولم تحقق OpenAI أي أرباح بعدُ مع أنها ذات شهرة واسعة، وهي تخسر مليارات الدولارات سنويًا لتقديم خدمات ChatGPT لمئات الملايين من المستخدمين، بالإضافة إلى إنفاق مليارات أخرى لتوفير النماذج المتقدمة للمطورين عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs).

وفي الآونة الأخيرة، انخرطت OpenAI وجوجل في حرب أسعار شهدت تخفيضات كبيرة في أسعار واجهات برمجة النماذج اللغوية من كلا الشركتين.

وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت أبلغت OpenAI الشهر الماضي بتخليها عن مقعد المراقب في مجلس إدارتها، كما وظّفت فريق Inflection AI، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتطوير العروض الخاصة بها، ومنها خطط Copilot لمنافسة ChatGPT من OpenAI.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال أيضًا أن آبل وإنفيديا تُجريان أيضًا مباحثات من أجل الاستثمار في شركة OpenAI.

ورغم هذه التطورات، فإن قرار Microsoft بالاستثمار مجددًا في OpenAI يعكس ثقتها بتقنياتها وخططها المستقبلية.