جوجل تطرح ميزة Q&A مع تكامل Gemini في جيميل

أعلنت جوجل طرح ميزة الأسئلة والأجوبة في جيميل عبر أجهزة أندرويد، وهي طريقة جديدة للبحث في صندوق الوارد باستخدام روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini، مع وصول الميزة لاحقًا إلى أجهزة iOS.

وتوفر ميزة الأسئلة والأجوبة في Gmail وظائف مماثلة للوحة الجانبية عبر الويب لتحسين إدارة البريد الوارد، إذ يمكنك طرح أسئلة على روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini بخصوص صندوق الوارد أو فعل أشياء، مثل العثور على تفاصيل محددة في رسائل البريد الإلكتروني، أو عرض الرسائل غير المقروءة، أو عرض الرسائل من مرسل معين، أو تلخيص رسائل البريد الإلكتروني بخصوص موضوع في صندوق الوارد.

وقبل بضعة أشهر، أعلنت جوجل التوفر العام لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini في اللوحة الجانبية لجيمل، مما سمح للمستخدمين بتلخيص واقتراح ردود على سلاسل البريد الإلكتروني، إلى جانب استخدام Gemini في جيميل عبر الويب لطرح الأسئلة والعثور على معلومات محددة من رسائل البريد الإلكتروني داخل صندوق الوارد أو من ملفات Google Drive.

ويمكنك أن تطالب Gemini بالبحث في صندوق الوارد عن أشياء، مثل “كم أنفقت الشركة على الحدث التسويقي الأخير؟”، أو “أطلعني على رسائل البريد الإلكتروني بخصوص التخطيط ربع السنوي”.

ومن خلال طرح ميزة الأسئلة والأجوبة في جيميل عبر أجهزة أندرويد، تسعى جوجل إلى تعزيز إنتاجية المستخدمين بمساعدة روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini. ويتمتع المستخدمون الآن بإمكانات إضافية من Gemini لمساعدتهم في إنجاز أمور إضافية خلال يومهم ضمن المكتب أو أثناء التنقل.

ومن أجل الوصول إلى Gemini في تطبيق جيميل عبر نظام أندرويد، انقر على نجمة Gemini باللون الأسود في الجهة العلوية اليمنى أو انقر على شريحة “تلخيص هذا البريد الإلكتروني”.

وبدأت ميزة الأسئلة والأجوبة في جيميل بالظهور الآن، مع مدة طرح تدريجية تصل إلى 15 يومًا. وأوضحت جوجل أن هذه الميزة متاحة فقط لعملاء Google Workspace الذين لديهم إضافات Gemini Business و Enterprise و Education و Education Premium و Google One AI Premium.