تضاعف عدد مستخدمي ChatGPT في أقل من عام

أعلنت شركة OpenAI أن ChatGPT بات لديه الآن ما يزيد على 200 مليون مستخدم أسبوعيًا، وفقًا لما نشره موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وأكدت المتحدثة باسم OpenAI، تايا كريستيانسون، الرقم لموقع “ذا فيرج” التقني مشيرةً إلى أن هذا العدد قد تضاعف مقارنةً بـ 100 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا كانت الشركة قد كشفت عنهم في نوفمبر الماضي.

وأضافت المتحدثة الرسمية أن نحو 92% من شركات Fortune 500 تستخدم منتجات OpenAI، وتشمل Fortune 500 أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة من ناحية الإيرادات الإجمالية في مختلف القطاعات.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد تضاعف استخدام واجهات برمجة التطبيقات (API) بعد إطلاق نموذج GPT-4o Mini الأرخص والأذكى.

وقال الرئيس التنفيذي سام ألتمان في بيان لأكسيوس: “يستخدم الناس أدواتنا الآن كجزء من حياتهم اليومية، مما يحدث فرقًا حقيقيًا في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم، سواء كان ذلك من خلال المساعدة في المهام الروتينية أو حل المشكلات الصعبة أو إطلاق العِنان للإبداع”.

ومنذ إطلاق ChatGPT في أواخر عام 2022، أطلقت شركات كبرى مثل جوجل ومايكروسوفت وميتا تطبيقات منافسة تعمل بالذكاء الاصطناعي، ولكن قاعدة مستخدمي OpenAI تواصل النمو على الرغم من المنافسة الشرسة.

وأفادت تقارير حديثة بأن مساعد الذكاء الاصطناعي من ميتا لديه على الأقل 400 مليون مستخدم نشط شهريًا و 40 مليون مستخدم نشط يوميًا، علمًا بأنه ما زال متاحًا في عدد محدود من الدول.