الذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بالزلازل بدقة غير مسبوقة.. إليك التفاصيل

أظهرت تجربة ناجحة في الصين إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالزلازل للحد من تأثيرها في الناس والاقتصاد في جميع أنحاء العالم؛ إذ طوّر باحثون في جامعة تكساس في أوستن (The University of Texas at Austin) نظام ذكاء اصطناعي استطاع التنبؤ بنسبة قدرها 70% من الزلازل قبل أسبوع من حدوثها خلال تجربة استمرت سبعة أشهر في الصين.

كما احتل نظام الذكاء الاصطناعي الذي دُرّب على مجموعة من البيانات الزلزالية المرتبة الأولى في مسابقة دولية؛ مما يؤكد فعاليته ودوره في فتح المجال لمزيد من التحسينات في مجال التنبؤ بالزلازل وتقليل الخسائر الناجمة عنها، وتطوير أنظمة إنذار أكثر دقة وكفاءة.

أولًا: تفاصيل التجربة:

كانت التجربة جزءًا من مسابقة دولية أقيمت في الصين واحتل نظام الذكاء الاصطناعي الذي طورته جامعة تكساس المرتبة الأولى متفوقًا على 600 نظام آخر. وقد قاد فريق جامعة تكساس عالم الزلازل Yangkang Chen وقد نُشرت نتائج التجربة في مجلة Bulletin of the Seismological Society of America.

دُرّب نظام الذكاء الاصطناعي على الاكتشاف اللحظي لما يُسمى بالمطبات الإحصائية في البيانات الزلزالية التي ربطها الباحثون بالزلازل السابقة. وكانت النتيجة عبارة عن توقعات أسبوعية تنبأ بها الذكاء الاصطناعي بنجاح لما يبلغ 14 زلزالًا في قرابة 200 ميل من المكان الذي حدث فيه الزلزال الحقيقي.

تُظهر الخريطة التالية مواقع الزلازل التي تنبأ بها نظام الذكاء الاصطناعي في الصين؛ إذ تشير النقاط الزرقاء إلى الأماكن التي تنبأ الذكاء الاصطناعي إلى حدوث زلزال فيها، وترتبط كل نقطة زرقاء بخط مع نقطة حمراء تشير إلى المكان الفعلي الذي حدث فيه الزلزال الذي تنبأ به نظام الذكاء الاصطناعي.

تشير الأرقام إلى الأسبوع الذي حدث فيه كل زلزال، وخلال التجربة التي استمرت 30 أسبوعًا، فشل نظام الذكاء الاصطناعي الذي طورته جامعة تكساس في أوستن في اكتشاف زلزال واحد فقط.

يمكن أن تساعد هذه التنبؤات في تقليل الخسائر الاقتصادية والبشرية وتحسين الاستعداد للزلازل بنحو كبير. ومع أن هذا النظام نجح في التنبؤ بالزلازل في الصين، لم يُعرف بَعد كون النظام نفسه سينجح في مواقع أخرى، لكن الجهد الذي يبذله فريق البحث يمثل علامة فارقة في مجال التنبؤ بالزلازل الذي يقوده الذكاء الاصطناعي.

ثانيًا: الاتجاهات المستقبلية:

أشار (Sergey Fomel) – وهو أستاذ في مكتب الجيولوجيا الاقتصادية في جامعة تكساس وعضو في فريق البحث – إلى أنه متفائل بشأن نظام التنبؤ بالزلازل المعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومع أنهم لم يقتربوا بَعد من تقديم تنبؤات لجميع الأماكن حول العالم، لكن ما حققوه يشير إلى إمكانية تطوير أنظمة أكثر تقدمًا يمكنها التنبؤ بالزلازل في جميع الأماكن حول العالم.

وقال الباحثون إنهم منحوا نظام الذكاء الاصطناعي مجموعة من التعليمات الإحصائية، ثم دربوا النظام على قاعدة بيانات مكونة من تسجيلات زلزالية سابقة لمدة خمس سنوات. وبعد تدريبه، قدم الذكاء الاصطناعي توقعاته من خلال اكتشاف علامات الزلازل القادمة من باطن الأرض.

ويثق الباحثون بأنه في الأماكن التي تتمتع بشبكات قوية لتتبع الزلازل مثل: كاليفورنيا وإيطاليا واليابان واليونان وتركيا وتكساس، يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي تحسين معدل نجاحه وتضييق نطاق تنبؤاته إلى بضع عشرات من الأميال.

وتتمثل واحدة من الخطوات التالية للفريق في اختبار نظام الذكاء الاصطناعي في ولاية تكساس، إذ تشهد الولاية معدلًا مرتفعًا من الزلازل الطفيفة وبعض الزلازل المتوسطة القوة. وفي المستقبل، يخطط الباحثون إلى إدماج هذا النظام مع أنظمة أخرى لتقديم نظام ذكاء اصطناعي عام يمكن استخدامه للتنبؤ بالزلازل في أي مكان في العالم.