الاتحاد الأوروبي يدقق في أعداد مستخدمي تيليجرام

يجري مسؤولو الاتحاد الأوروبي تحقيقًا للتحقق مما إذا كانت منصة تيليجرام قد قدّمت معلومات مضللة بشأن أعداد مستخدميها لتجنب الخضوع لقانون الخدمات الرقمية (DSA).

ويعمل “المركز المشترك للبحوث” – وهو قسم تابع للمفوضية الأوروبية – على تحقيق فني بهدف تحديد الأعداد الحقيقية لمستخدمي تيليجرام في الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، يُجري المسؤولون محادثات مع تيليجرام حول هذا الموضوع. وصرّح توماس رينييه، المتحدث باسم المفوضية للشؤون الرقمية، قائلًا: “لدينا وسائل من خلال أنظمتنا وحساباتنا لتحديد مدى دقة بيانات المستخدمين”.

وكانت تيليجرام قد ادّعت في وقت سابق من هذا العام أن لديها 41 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي، وفي حين كان من المتوقع أن تقدّم المنصة رقمًا مُحدثًا هذا الشهر، اكتفت بالإشارة إلى أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا في دول الاتحاد الأوروبي “أقل بكثير من 45 مليونًا”.

ويعد المسؤولون أن عدم الكشف عن الرقم الفعلي يُعد انتهاكًا لقانون الخدمات الرقمية، ويعتقدون أن التحقيق سيكشف أن عدد المستخدمين يتجاوز 45 مليونًا.

ويكتسب هذا الرقم أهمية خاصة؛ لأن الخدمات التي تمتلك أكثر من 45 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي (ما يعادل 10% من سكان الاتحاد الأوروبي) تُصنف كـ”منصات إلكترونية كبيرة جدًا”، إذ تخضع لقواعد أكثر صرامة بموجب قانون الخدمات الرقمية.

وتشمل هذه القواعد فرض غرامات تصل إلى 6% من إيرادات الشركة السنوية عند ثبوت انتهاكات. كما يتعين على هذه المنصات تلبية معايير أعلى في الامتثال للقواعد ومراقبة المحتوى، ومشاركة البيانات مع المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى خضوعها للتدقيق من طرف ثالث.

يُذكر أن تيليجرام على وشك الوصول إلى مليار مستخدم على مستوى العالم. ووفقًا لما قاله دوروف في تصريح سابق لـ”فايننشال تايمز”، فإن قاعدة المستخدمين باستثناء الصين “تتناسب تقريبًا مع تعداد سكان كل سوق أو قارة”.

وكانت السلطات الفرنسية قد اعتقلت بافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة تيليجرام، ثم أخلت سبيله بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، ووجهت إليه تهمًا في إطار تحقيق جارٍ تشمل التواطؤ على توزيع المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وتجارة المخدرات غير القانونية وبرامج القرصنة، ورفض التعاون مع جهات التحقيق في الأنشطة غير القانونية عبر تيليجرام، التي تُعد خدمة مراسلة مشفرة.