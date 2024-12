إنفينيكس تكشف عن هواتف Zero 40

أعلنت شركة إنفينيكس اليوم هواتف Zero 40 الجديدة التي تضم إصدارين، هما Zero 40 4G و Zero 40 5G، ويتميز كلا الهاتفين بشاشة أمولد منحنية، وكاميرا رئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل وبطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، لكن إصدار 5G يحظى بمعالج أقوى ويدعم الشحن اللاسلكي.

ويأتي كلا الهاتفين بشاشة أمولد منحنية قياسها 6.74 إنشات بدقة قدرها +FHD، مع سطوع يصل إلى 1300 شمعة كحد أقصى وزجاج حماية غوريلا جلاس 5، ومعدل تحديث يصل 120 هرتزًا في الإصدار العادي، و 144 هرتزًا في الإصدار الداعم لشبكات الجيل الخامس. ويحتوي الهاتفان على كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مدعومة بمستشعر سامسونج JN1، وحساس لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

ويضم كلا الهاتفين كاميرا رئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل بمستشعر سامسونج ISOCELL HM6 ودعم التثبيت البصري للصور (OIS)، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

وأضافت إنفينيكس وضع GoPro الذي يسمح بتوصيل الهاتف بكاميرا GoPro متوافقة واستخدام الهاتف كشاشة عرض والتحكم في أوضاع التصوير مباشرة من تطبيق الكاميرا، كما يأتي تطبيق GoPro Quik مثبتًا افتراضيًا في الهواتف.

ويعمل هاتف Zero 40 5G بمعالج Dimensity 8200 من ميدياتيك مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وخيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، في حين يأتي هاتف Zero 40 بمعالج Helio G100 مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وخيارات تخزين مماثلة.

ويأتي كلا الهاتفين بنظام تشغيل XOS 14.5 المستند إلى نظام أندرويد 14 مع تحديثات أمان تدوم حتى 3 سنوات وتحديثين رئيسيين لنظام أندرويد، ويدعم الهاتف الأساسي الاتصال بشبكات الجيل الرابع والواي فاي 5، في حين يدعم إصدار Zero 40 5G الاتصال بشبكات الجيل الخامس والواي فاي 6e.

ويحتوي الهاتفان على بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير، ودعم الشحن السلكي بقوة قدرها 45 واطًا، ويدعم إصدار Zero 40 5G الشحن اللاسلكي بقوة تصل إلى 20 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

ويبدأ سعر هاتف Zero 40 4G من 280 دولارًا أمريكيًا، في حين يبدأ سعر Zero 40 5G من 400 دولارٍ أمريكي.