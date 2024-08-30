أوبو تعلن هاتفها الذكي Realme Note 60

أعلنت أوبو Realme Note 60، وهو أحدث هاتف ذكي اقتصادي للشركة في سلسلة Note.

ويأتي هذا الجهاز خلفًا لجهاز Realme Note 50 الذي صدر في العام الماضي، ويتميز بعدسة رئيسية محدثة بدقة قدرها 32 ميجابكسل وتصنيف IP64 لمقاومة الغبار والرذاذ مقارنةً بتصنيف IP54 في الإصدار السابق.

ويتميز الجهاز بشاشة من نوع IPS LCD بقياس قدره 6.74 بوصات وبدقة قدرها 1600×720 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا مع ذروة سطوع تصل إلى 560 شمعة في المتر المربع.

ويعمل جهاز أوبو الجديد بمعالج UNISOC T612 الثماني النواة مثل نموذج العام الماضي مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G57.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، و 16 جيجابايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية بإجمالي قدره 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.

وتوجد مساحة تخزين داخلية قدرها 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

وفي الجزء الخلفي، تحصل على كاميرا مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 32 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/1.8 تقدم صورًا أكثر وضوحًا مقارنةً بالعدسة الرئيسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل في Realme Note 50، كما توجد عدسة مساعدة غير محددة. وتوفر أوبو كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

ويستمد هاتف Realme Note 60 الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 10 واط. ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم Realme UI 5.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

ويتميز الجهاز بمستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجانب مع منفذ صوتي بقياس قدره 3.5 ملم ومكبر صوت في الجزء السفلي.

ويأتي الهاتف بأبعاد قدرها 167.26 ملم × 76.67 ملم × 7.84 ملم، وبوزن قدره 187 جرامًا.

وتطرح أوبو هاتف Realme Note 60 بسعر قدره 90 دولارًا لنسخة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت، و 105 دولارات لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 130 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.