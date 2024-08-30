أوبو تؤكد تطويرها هاتفًا ثلاثي الطيات

يشتعل السباق نحو الهواتف الثلاثية الطيات مع إعلان أوبو أنها تدخل مجال الهواتف الثلاثية الطيات، إذ نشر مدير منتجات سلسلة Oppo Find، تشو يي باو، صورة توضح تطوير شركة تصنيع الهواتف الصينية جهازًا ثلاثي الطيات.

ومن خلال الصورة المنشورة، يبدو أن الجهاز يتميز بمفصلين وشاشة رئيسية دون إطار تقريبًا وظهر من الجلد الصناعي.

ويبدو أن الجهاز يعمل بنسخة معدلة من واجهة المستخدم ColorOS من أوبو مع أدوات كبيرة وشريط مهام.

كما يبدو أن الشركة تميل نحو الكاميرا الأمامية الموجودة تحت الشاشة. وتشير جوانب أخرى إلى أن الهاتف قد يتبنى شكلًا مربعًا بزوايا مدببة بدلًا من الزوايا المستديرة، مثل الهواتف القابلة للطي الأخرى.

ويبدو أن الشاشة تتميز أيضًا بإطارات بسيطة جدًا على طول الحافات. وقد يؤدي هذا إلى تجربة مشاهدة غامرة، وخاصة مع شاشة كبيرة بهذا الحجم.

ولا توضح الصورة المنشورة الشكل الذي قد تبدو عليه الشاشة الخارجية، ولا تعرض مجموعة الكاميرا الخلفية.

وأزال المدير التنفيذي لشركة أوبو الصورة بعد مدة وجيزة من نشرها. واقترح باو أن الصورة المنشورة هي مفهوم تمضي أوبو قدمًا فيه.

وفي وقت سابق من هذا العام، أشارت التقارير إلى أن أوبو وفيفو تنسحبان من سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، مع أن أوبو نفت لاحقًا هذا التقرير، وأكدت أنها تخطط لمواصلة تطوير أجهزة قابلة للطي جديدة.

وسُلط الضوء على الهواتف الثلاثية الطيات منذ أن شوهد الرئيس التنفيذي السابق لشركة هواوي يستخدمها.

ويشاع أن الجهاز يتميز بشاشة بقياس قدره 10 بوصات عند فتحه، وادعت التقارير أن الهاتف الذي كان الرئيس التنفيذي السابق يستخدمه مشابه للنماذج الأولية السابقة.

وتشير المعلومات إلى أن هواوي تخطط للكشف عن هاتفها الثلاثي الطيات في شهر سبتمبر، في حين كشفت TECNO رسميًا عن نسختها المفاهيمية.

كما تطور شاومي هاتفًا ثلاثي الطيات، دون وجود الكثير من التفاصيل بخلاف حقيقة أنه قد يستخدم أحدث شريحة Snapdragon ونظام كاميرا Leica.

وتوجد الهواتف الذكية القابلة للطي منذ أكثر من ست سنوات، مع أنها تتطور باستمرار، ومن المتوقع أن تكون الأجهزة القابلة للطي هي الشيء الكبير القادم.