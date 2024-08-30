أمازون تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي من أنثروبيك لتجديد أليكسا

تستعد أمازون لإطلاق أليكسا الجديد في شهر أكتوبر قبل موسم العطلات في الولايات المتحدة، ويعمل المساعد الصوتي الجديد بالاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي Claude من أنثروبيك، بدلًا من نماذج الذكاء الاصطناعي من عملاقة التجارة الإلكترونية.

وذكرت وكالة رويترز أن الشركة تخطط لتحصيل ما بين 5 دولارات و 10 دولارات شهريًا مقابل الإصدار الجديد المسمى Remarkable من أليكسا الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي للإجابة عن الاستفسارات المعقدة، مع الاستمرار بتقديم المساعد الصوتي الحالي مجانًا.

وكانت الإصدارات الأولية من Remarkable التي تستخدم برامج داخلية تكافح لإيجاد الكلمات، وتستغرق أحيانًا ست ثوانٍ أو سبع ثوانٍ لتحديد المطالبة والرد عليها.

ونتيجة لذلك، لجأت أمازون إلى نماذج الذكاء الاصطناعي Claude من أنثروبيك لأنها أفضل أداءً من نماذج الذكاء الاصطناعي من عملاقة التجارة الإلكترونية.

ويستطيع المساعد الصوتي أليكسا ضبط المؤقتات وتشغيل الموسيقى والعمل بصفته مركزًا للتحكم في المنزل الذكي والإجابة عن الأسئلة الفردية.

وكانت محاولات أمازون لإقناع المستخدمين بالتسوق من خلال أليكسا لتوليد إيرادات إضافية غير ناجحة.

ونتيجة لذلك، أكدت الإدارة العليا أن عام 2024 هو عام حاسم للمساعد الصوتي أليكسا لإثبات قدرته على توليد مبيعات، ويُنظر إلى الإصدار المدفوع المحدث بصفته وسيلة لتحقيق ذلك ومواكبة المنافسين.

وقالت المتحدثة باسم الشركة: “تستخدم أمازون تقنيات عديدة مختلفة لتشغيل أليكسا. عندما يتعلق الأمر بنماذج التعلم الآلي، نبدأ بالنماذج التي بنتها أمازون، مع أننا استخدمنا ونواصل استخدام مجموعة متنوعة من النماذج المختلفة، ويشمل ذلك نموذج أمازون للذكاء الاصطناعي المسمى تيتان ونماذج أمازون المستقبلية، بالإضافة إلى النماذج التي من الشركات، لتوفير أفضل تجربة للعملاء”.

وتتجنب أمازون عادةً الاعتماد على تكنولوجيا لم تطورها داخليًا حتى تتمكن من ضمان سيطرتها الكاملة على تجربة المستخدم وجمع البيانات والعلاقات المباشرة مع العملاء.

ولا تُعد أمازون الوحيدة التي لجأت إلى شريك لتحسين منتجات الذكاء الاصطناعي، إذ أبرمت كل من مايكروسوفت وآبل شراكات مع OpenAI لاستخدام ChatGPT.

ومن المتوقع إطلاق Remarkable في شهر أكتوبر، مع معاينة الخدمة الجديدة خلال حدث الأجهزة والخدمات السنوي لشركة أمازون الذي يُعقد عادةً في شهر سبتمبر.

وانصب التركيز داخل مجموعة أليكسا منذ العام الماضي على مواكبة المنافسين في سباق الذكاء الاصطناعي.

وأعرب بعض الموظفين عن وجود شكوك في أن العملاء قد يدفعون ما بين 60 دولارًا و 120 دولارًا سنويًا مقابل خدمة مجانية اليوم، إلى جانب دفع ما يصل إلى 140 دولارًا مقابل عضوية Prime.

وتواصل النسخة المدفوعة من أليكسا المحادثات مع المستخدم التي تعتمد على الأسئلة والأجوبة السابقة.

وصممت أمازون النسخة المحدثة من المساعد الصوتي للسماح للمستخدمين بطلب نصائح التسوق وتجميع القصص الإخبارية، وهي مخصصة لتنفيذ طلبات معقدة، مثل طلب الطعام أو صياغة رسائل البريد الإلكتروني، عبر مطالبة فردية.

وتأمل أمازون أن تكون النسخة المحدثة من المساعد الصوتي بمنزلة مركز لأتمتة المنزل لتذكر تفضيلات العملاء فيما يتعلق بضبط المنبهات الصباحية، أو جعل التلفاز يسجل البرامج المفضلة حتى عندما ينسى المستخدم ذلك.