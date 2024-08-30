آبل تختبر أداة لإزالة العناصر غير المرغوب فيها في الصور بالذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة آبل النسخة التجريبية الثالثة من تحديث iOS 18.1 للمطورين، وتضمنّت هذه النسخة ميزة جديدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي في تطبيق الصور تُدعى “التنظيف Clean Up”.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور بسهولة، وذلك من خلال أداة جديدة تشبه الممحاة في شريط أدوات التطبيق.

وتعتمد هذه الأداة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد العناصر غير المرغوب فيها بآلية ذكية، ويمكن للمستخدمين أيضًا تحديد العناصر يدويًا إذا لزم الأمر.

وتزيل الأداة العنصر عند تحديده مع ملء الفراغ بمحتوى يتماشى مع بقية الصورة بنحو طبيعي، كما يمكن للأداة تعرّف الظلال أو الانعكاسات غير المرغوب فيها وإزالتها أيضًا.

وعند تعديل صورة باستخدام ميزة “التنظيف”، تُوضع علامة على الصورة في تطبيق الصور تشير إلى أنها قد عُدلت بهذه الميزة، كما تُحدّث بيانات EXIF الخاصة بالصورة لإضافة معلومات عن استخدام الأداة. ومع ذلك، لن تُضمّن هذه البيانات عند مشاركة الصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن الجدير بالذكر أن ميزة “التنظيف” ليست جديدة تمامًا في عالم الهواتف الذكية، إذ إن شركات مثل سامسونج وجوجل قدمتا مزايا مشابهة في هواتفهما الذكية الرائدة منذ عدة أشهر.

وكانت جوجل قد قدّمت حديثًا ميزة جديدة تُدعى “إعادة التصور” (Reimagine) في محرر الصور الذكي الخاص بها (Magic Editor)، وهي تتيح للمستخدمين وصف ما يرغبون في تعديله في مربع نصي لتنفيذه مباشرةً، مثل تغيير مظهر العشب أو السماء أو الأشجار وغيرها في الصور.

ومن المتوقع أن تكون ميزة “التنظيف” وكافة مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى من آبل متاحة للمستخدمين مجانًا في وقتٍ لاحق من العام الجاري مع تحديث iOS 18.1.