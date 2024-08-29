Smart تكشف عن كروس أوفر كهربائية جديدة

كشفت Smart، التي كانت معروفة في السابق بسياراتها الصغيرة في المدينة، عن كروس أوفر كهربائية جديدة كليًا.

ولم تكشف الشركة بعد عن أرقام الناتج، مع أن السيارة الجديدة تتضمن حزمة بطارية بقوة قدرها 100 كيلوواط مع 800 فولط، الأمر الذي يجعلها توفر مدى يزيد على 740 كم.

ويسمح دعم الشحن بقوة قدرها 400 كيلوواط بشحن حزمة البطارية من 10 في المئة إلى 80 في المئة خلال 15 دقيقة فقط.

وفي حين لم تؤكد Smart رسميًا خيارات مجموعة نقل الحركة، تكشف قائمة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية عن وجود محرك مثبت في الجهة الخلفية بقوة قدرها 335 حصانًا أو 358 حصانًا.

وتتوفر أيضًا أنظمة دفع رباعي بمحركين مزدوجين تستخدم محركًا كهربائيًا مثبتًا في الجهة الأمامية بقوة قدرها 221 حصانًا مع محرك في الجهة الخلفية بقوة قدرها 358 حصانًا أو 416 حصانًا.

وتتميز سيارة Smart الجديدة بمصابيح أمامية مستطيلة مميزة متصلة بشريط رفيع مضاء، في حين تضيف نسخة Summit Edition شريط إضاءة مثبتًا على السقف وسلمًا جانبيًا يساعد في تسهيل الوصول إلى حامل السقف.

وفي الداخل، تحصل على مقاعد جلدية وزخارف من خشب البلوط ومقاعد أمامية دون جاذبية تنحني حتى 121 درجة.

ويعمل نظام الإضاءة المحيطة بما يصل إلى 256 لونًا، في حين يعزز نظام الصوت Sennheiser المكون من 21 مكبر صوت التجربة المتميزة.

ويوجد في الداخل أيضًا شاشة عدادات رقمية من نوع LCD بقياس قدره 10.3 بوصات وشاشتان من نوع AMOLED بقياس قدره 13 بوصة وشاشة عرض أمامية بتقنية الواقع المعزز بقياس قدره 25.6 بوصة.

ويتيح المساعد الصوتي المتطور الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي للسائق استخدام مجموعة متنوعة من المصادر لتقديم إجابات دقيقة لأي سؤال تقريبًا.

وبفضل الصور الرمزية الذكية التي تقدمها Smart، يستطيع السائق التحكم في الوظائف الرئيسية باستخدام صوته فقط، ويشمل ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل والموسيقى والوسائط، والتحكم في المناخ والملاحة والإعدادات الشخصية، والتحكم في السيارة، فضلًا عن جميع وظائف الإنترنت.

ويحصل الركاب الخلفيون على مقاعد مدفَّأة ومساند ظهر قابلة للتعديل، وستارة كهربائية لحجب الشمس. وتضمن مصابيح القراءة ووضع الراحة – الذي يوفر مساحة إضافية للأرجل – رحلة ممتعة لجميع الركاب الخلفيين.

ويمكن طي المقاعد لإنشاء مساحة نوم بحجم كبير أو صغير. ويوجد ما يصل إلى 34 حجرة تخزين في جميع أنحاء المقصورة، وصندوق أمامي لتخزين إضافي، ومنطقة شحن واسعة يمكنها استيعاب ما يصل إلى 1530 لترًا من الأمتعة مع طي المقاعد الخلفية.

وبفضل مزيجها من الفخامة والتكنولوجيا والعملية، أصبحت سيارة Smart الجديدة جاهزة لإحداث تغيير كبير في سوق سيارات الدفع الرباعي الكهربائية.

وتُعد هذه السيارة دليلًا واضحًا على أن Smart لم تعد مجرد علامة تجارية لسيارات المدينة، بل إنها منافس جاد في قطاع السيارات الكهربائية الفاخرة.