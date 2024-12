ميدجورني تعلن دخولها مجال الأجهزة

تتجه ميدجورني Midjourney، وهي منصة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي التي تفيد التقارير بأنها تجني أكثر من 200 مليون دولار من الإيرادات دون أي استثمار من رأس المال الاستثماري، إلى مجال الأجهزة.

وأعلنت الشركة ذلك في منشور عبر إكس، وكشفت أن فريقها الجديد للأجهزة يتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا له.

وقالت الشركة في المنشور: “نحن ندخل رسميًا في مجال الأجهزة. إذا كنت مهتمًا بالانضمام إلى الفريق الجديد في سان فرانسيسكو، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني hardware@midjourney.com”.

وقدم الحساب الرسمي للشركة عبر إكس وحساب مؤسسها ديفيد هولز بعض الأدلة الإضافية بخصوص ما يدور في ذهن ميدجورني لفريق الأجهزة.

وبدا أن الشركة تؤكد الملاحظات السابقة بأنها وظفت أحمد عباس لقيادة قسم الأجهزة. وقد أدرج عباس منصبه الجديد بصفته رئيسًا للأجهزة” في ميدجورني عبر حسابه ضمن لينكدإن بتاريخ بدء في شهر ديسمبر 2023.

وأعلن عباس نفسه قراره بالانضمام إلى ميدجورني في منشور عبر لينكدإن قبل 7 أشهر.

وساعد عباس، وهو أحد موظفي نيورالينك السابقين، في هندسة فيجين برو Vision Pro، وهي نظارة الواقع المختلط من آبل.

كما أن الرئيس التنفيذي لشركة ميدجورني، ديفيد هولز، ليس غريبًا على الأجهزة، إذ شارك في تأسيس Leap Motion، وهي شركة طورت أجهزة طرفية لتتبع الحركة، وعمل عباس مع هولز في Leap Motion.

وقد أكد حساب الشركة أن الجهاز لن يكون قلادة، لأن منتج ميدجورني الحالي يركز على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد صور ثابتة، ولا تتضمن القلادة عادةً شاشة أو واجهة كبيرة بما يكفي لرؤية الصور بتفاصيل كبيرة.

وبغض النظر عن الدعاوى القضائية بخصوص نهجها لتدريب الذكاء الاصطناعي التي شقت طريقها عبر المحاكم، صرحت ميدجورني بأنها مستمرة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد مقاطع الفيديو والصور الثلاثية الأبعاد، وقد تكون الأجهزة مرتبطة بهذه الجهود أيضًا.

We’re officially getting into hardware. If you’re interested in joining the new team in San Francisco please email us at hardware@midjourney.com

— Midjourney (@midjourney) August 28, 2024