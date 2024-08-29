ميتا تسمح للأطفال باستخدام منصتها الاجتماعية Horizon Worlds

أعلنت ميتا قرارها بتوسيع نطاق الوصول إلى منصتها الاجتماعية الثلاثية الأبعاد Horizon Worlds ليشمل المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 أعوام و 12 عامًا.

ويصاحب هذا التوسع ضوابط أبوية قوية تنظم التجارب المتاحة للأطفال في سن ما قبل المراهقة عبر المنصة.

وتهدف الشركة إلى ضمان بيئة آمنة ومناسبة لأعمار المستخدمين الصغار من خلال هذه المبادرة.

وتمنح الشركة الآباء قدرًا كبيرًا من التحكم في التجارب التي يمكن لأطفالهم الوصول إليها، وتحصل التجارب على تصنيفات عمرية لمساعدة الآباء في تحديد التجارب المناسبة لأطفالهم.

ومن أجل الوصول إلى Horizon Worlds، يحتاج الأطفال في سن ما قبل المراهقة إلى وجود حساب ضمن ميتا يديره أحد الوالدين مع طلب الوصول إلى Horizon Worlds نفسها.

وبمجرد موافقة أحد الوالدين على ذلك، يمكن للأطفال في سن ما قبل المراهقة الوصول إلى تجارب فردية، أو يمكن للوالدين تحديد إعداد يسمح للأطفال في سن ما قبل المراهقة بالانتقال إلى جميع التجارب التي تندرج ضمن تصنيف عمري معين.

وتصنف ميتا التجارب على أنها مناسبة للأعمار من 10 سنوات فما فوق، والأعمار من 13 عامًا وما فوق، والأعمار من 18 عامًا وما فوق.

وتوفر ميتا أيضًا بعض الحماية الأخرى للأطفال في سن ما قبل المراهقة، إذ تعطل الدردشة الصوتية للحسابات التي يديرها الآباء، مع أن الآباء يمكنهم السماح بالدردشة الصوتية مع جهات اتصال معينة.

ويظهر الأطفال في سن ما قبل المراهقة على أنهم غير متصلين بالإنترنت افتراضيًا ما لم يغير أحد الوالدين ذلك.

وتشغل ميتا إعداد الحدود الشخصية في Horizon Worlds للحسابات التي يديرها الآباء لمنع اقتراب المستخدمين الآخرين كثيرًا في الفضاء الافتراضي.

وكانت Horizon Worlds متاحة في الواقع الافتراضي فقط، مع أنه يمكن الوصول إلى بعض التجارب من تطبيق Meta Horizon للأجهزة المحمولة أيضًا. وأعادت ميتا سابقًا تصميم التطبيق من أجل التركيز على Horizon Worlds.

وفي الشهر الماضي، أعلنت ميتا أيضًا أن المراهقين الذين لديهم حسابات يديرها الآباء قادرون على الدردشة أو الاتصال بالآخرين في تجارب الواقع المختلط والواقع الافتراضي بعد الحصول على موافقة الوالدين.