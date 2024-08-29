موتورولا تكشف عن الهاتفين الذكيين Moto G35 و Moto G55

تشتهر موتورولا بتقديم مجموعة واسعة من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وغالبًا ما تحصل هواتفها على إشادة فيما يتعلق بتوفير أداء يمكن الاعتماد عليه دون إهدار المال، ويواصل Moto G55 و Moto G35 هذا الاتجاه.

ويلبي الهاتفان احتياجات أولئك الذين يحتاجون إلى جهاز يدوم طوال اليوم، ويلتقط صورًا لائقة، ويساعد في المهام اليومية.

وتأتي أحدث نماذج Moto G بأسعار مرتفعة قليلًا، مع أنها تتميز أيضًا بمجموعة من الترقيات مقارنةً بالإصدارات السابقة، مما يجعلها اختيارًا قويًا للمستخدمين المهتمين بالسعر.

ويتميز Moto G55 بشاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.49 بوصات وبدقة قدرها +FHD وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، في حين يوفر Moto G35 شاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.72 بوصات وبدقة قدرها +FHD وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

وتضبط هذه الأجهزة معدلات التحديث ديناميكيًا حسب التطبيق والمحتوى والإعدادات المستخدمة.

ويشترك كل من Moto G55 و Moto G35 في إعداد الكاميرا، إذ توجد كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويحتوي Moto G55 على بعض المزايا الإضافية التي يفتقدها Moto G35، إذ يأتي Moto G55 مزودًا بميزة التثبيت البصري للصورة وعدسة Macro Vision المثالية لالتقاط التفاصيل المعقدة.

كما يستطيع Moto G55 التقاط مقاطع فيديو بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية أو 30 إطارًا في الثانية، في حين يقتصر Moto G35 على 30 إطارًا في الثانية فقط.

وعندما يتعلق الأمر بالبرمجيات والأداء، فإن Moto G55 و Moto G35 يتشاركان في الكثير من أوجه التشابه، مع أن Moto G55 يتفوق ببضعة مواصفات.

وزودت موتورولا هاتف Moto G55 بذاكرة وصول عشوائي قدرها 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، في حين يلتزم Moto G35 بذاكرة وصول عشوائي قدرها 4 جيجابايت.

ويوفر كلا الجهازين ما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

وعندما يتعلق الأمر بالشرائح، فإن Moto G55 يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 7025، في حين يعمل Moto G35 بمعالج Unisoc T760.

وبصرف النظر عن هذا، يأتي كلا الهاتفين بنظام التشغيل أندرويد 14، ويتضمنان Moto Secure و Family Space، وصممت موتورولا تطبيق Moto Secure ليكون مركزك الرئيسي لإدارة جميع مزايا الأمان والخصوصية عبر جهازك.

وعندما يتعلق الأمر بالبطارية والشحن، فإن موتورولا توفر بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير لكل من Moto G55 و Moto G35، وتدعم هذه البطارية الشحن السريع بقوة قدرها 30 واطًا عبر Moto G55، و 18 واطًا عبر Moto G35.

وتطرح موتورولا هاتف Moto G55 بسعر يبدأ من 275 دولارًا، في حين تطرح هاتف Moto G35 بسعر يبدأ من 220 دولارًا.