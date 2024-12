مراجعة شاملة لهاتف Pixel 9 الجديد من جوجل

كان هاتف Pixel 8 من أكثر الخيارات شعبية في فئة الهواتف الصغيرة الحجم، والآن جاء هاتف Pixel 9 ليحل محله، ومع التحسينات في التصميم، والمعالج الجديد، والشاشة العالية السطوع والكاميرا المُحسنة، يتفوق هذا الهاتف على العديد من هواتف أندرويد ويُعد من أبرز الخيارات التي يمكنك التفكير فيها إذا كنت ترغب في شراء هاتف جديد.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف جوجل Pixel 9 الجديد:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف Pixel 9 في صندوق مصنوع من الورق المعاد تدويره يتضمن أيضًا كابلًا من نوع USB-C، وعند الإمساك بهذا الهاتف والنظر إليه، ستلاحظ أنه مختلف كثيرًا عن هاتف Pixel 8 كما أنه أكبر قليلًا منه؛ إذ يأتي هاتف Pixel 9 في هيكل أثقل وزنًا بمقدار يبلغ 11 جرامًا من Pixel 8، وأطول بمقدار 3 ملم، وأعرض بمقدار 1.2 ملم.

يأتي هذا الهاتف مع إطار مسطح مصنوع من الألمنيوم، ويظهر الشريط المحيط بالكاميرا الخلفية في منتصف الجهة الخلفية، وتغطي الجهة الخلفية طبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2 والجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من النوع ذاته، وهذا يعزز متانة الهاتف، بالإضافة إلى ذلك يمتاز هاتف جوجل الجديد بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

وفيما يتعلق بالشاشة، يتميز هاتف Pixel 9 بشاشة Actua OLED تأتي بمقاس قدره 6.3 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تمتاز شاشة هذا الهاتف بسطوع يصل إلى 2700 شمعة في المتر المربع، وتبلغ دقتها 1080 × 2424 بكسلًا، وأما كثافتها فتبلغ 422 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم شاشة هذا الهاتف خاصية التشغيل الدائم (Always-on display).

الكاميرا:

يضم Pixel 9 نظام كاميرا مشابهًا جدًا لنظام الكاميرا في هاتف Pixel 8، فهو يحتوي على كاميرا أساسية واسعة الزاوية وكاميرا فائقة الاتساع ولا يضم كاميرا مقربة (telephoto)، ومع ذلك يحصل هاتف Pixel 9 الجديد على بعض الترقيات في الكاميرا الفائقة الاتساع الجديدة ويدعم خاصية التركيز التلقائي.

الكاميرا الرئيسية هي نفسها الموجودة في Pixel 9 Pro و Pro XL، وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ويضم Pixel 9 كاميرا فائقة الاتساع كالموجودة في طرز برو وتأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وتمثل تحسنًا كبيرًا مقارنةً بدقة التي قدرها 12 ميجابكسل المتوفرة في Pixel 8. والتحسين الآخر الذي طرأ على الهاتف الجديد مقارنةً بالهاتف السابق إضافة خاصية التركيز التلقائي إلى الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل.

يمكن لهاتف جوجل Pixel 9 التقاط صور واضحة ومليئة بالتفاصيل مع إشباع معتدل في درجات الألوان ولا يوجد أي تشويش، سواء التقطت الصورة في النهار أو في ظروف الإضاءة المنخفضة. وبعد التقاط الصور يمكنك إجراء بعض التعديلات فيها باستخدام مزايا تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدمجة في هذا الهاتف، مثل: Magic Editor التي تتيح لك إزالة العناصر غير المرغوب فيها ببضع نقرات، ومزية Best Take التي تجمع أفضل اللقطات في الصور الجماعية للحصول على صورة واحدة يبدو الجميع فيها في أفضل حالاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يدعم Pixel 9 مزية Add Me التي تتيح لك إضافة أشخاص إلى الصور الجماعية، ومزية Reimagine التي تسمح لك بإضافة عناصر جديدة إلى صورك.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Pixel 9 بمعالج Tensor G4 الجديد من جوجل والأكثر كفاءة حتى الآن مقارنةً بمعالجات جوجل السابقة، وقد صُمم لتحسين تجربة الاستخدام اليومية للهاتف، وقد حصل Tensor G4 أيضًا على تحسينات تسمح له بتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل: Gemini Nano Multimodal، مما يمكّن هاتف Pixel 9 من فهم النصوص والصور والأصوات.

من ناحية أخرى، زودت جوجل هاتف Pixel 9 بذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، مقارنة بسعة قدرها 8 جيجابايت في هاتف Pixel 8؛ مما يعزز سرعة أداء الهاتف الجديد، ويجعله قادرًا على معالجة المهام الكثيفة بسلاسة.

من ناحية أخرى، يحتوي Pixel 9 على روبوت الدردشة Gemini مدمجًا مباشرة في الجهاز، وما عليك سوى الضغط مطولًا على زر التشغيل لتنشيط Gemini والتفاعل معه دون الحاجة إلى تثبيت أي تطبيق، وهذا بدوره يعزز تجربة استخدام الهاتف بنحو كبير، ويمكن استخدام روبوت Gemini للمساعدة في الحصول على أفكار جديدة، ومعلومات متنوعة، وكتابة النصوص وتلخيصها وغير ذلك.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف جوجل Pixel 9 على بطارية تبلغ سعتها 4700 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 27 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال مدة قدرها نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي (Pixel Stand) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة تبلغ 12 واطًا، كما تدعم الشحن اللاسلكي العكسي.

تستمر بطارية هذا الهاتف بالعمل لمدة قدرها 13 ساعة من الاستخدام المكثف، ولمدة قدرها 15 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو، ولمدة قدرها 11 ساعة ونصف من تصفح الويب، ولمدة قدرها 8 ساعات ونصف من اللعب بألعاب الفيديو.

السعر:

يُباع هاتف Pixel 9 بسعر يبدأ من 799 دولارًا، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود (Obsidian) والأبيض (Porcelain) والأخضر (Wintergreen) والوردي (Peony).

إليك المواصفات الكاملة لهاتف جوجل Pixel 9 الجديد:

Pixel 9 المعالج معالج (Google Tensor G4) الثماني النوى والمصنّع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الشاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 6.3 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وإمكانية تشغيل خطين إذ يدعم شرائح nano SIM، و eSIM، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. الألوان الوردي، والأبيض والأخضر والأسود. نظام التشغيل أندرويد 14. الوزن 198 جرامًا. السعر يبدأ من 799 دولارًا.