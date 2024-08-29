ما مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على فهم اللغة العربية؟ 

تعتمد النماذج اللغوية الكبيرة، مثل: (GPT-4) من شركة (OpenAI)، و(LLaMA) من شركة ميتا، في تدريبها على قواعد بيانات ضخمة تشمل مئات اللغات، مما يعكس تنوعًا لغويًا واسعًا في بيانات التدريب، ومع ذلك يظل تقييم أدائها بشكل دقيق، خاصة في أقل اللغات تمثيلًا مثل اللغة العربية تحديًا كبيرًا.

وفي هذا السياق، يواجه الباحثون تحدي تطوير معايير دقيقة لتقييم النماذج اللغوية الكبيرة، خاصة في اللغات غير الإنجليزية مثل اللغة العربية.

تحديات تقييم النماذج اللغوية الكبيرة:

اكتشف الباحثون أن تدريب نموذج لغوي ما على بيانات لغة معينة لا يعني بالضرورة إتقانه تلك اللغة، ولذلك لجأ الباحثون إلى ما يُعرف باسم (مجموعات بيانات القياس)، وهي اختبارات معيارية تستخدم لتقييم أداء هذه النماذج.

وتمكّن هذه الاختبارات الباحثين من مقارنة أداء النماذج المختلفة وتحديد نقاط قوتها وضعفها، واتخاذ قرارات مدروسة لتحسينها، كما تمكنهم من متابعة تطور هذه النماذج مع مرور الوقت من خلال تقييمها باستخدام معايير القياس نفسها، مما يساعد في رصد مدى تحسن أدائها. ومع ذلك، يعاني الباحثون نقصًا في هذه المجموعات اللغوية، خاصة في اللغات غير الإنجليزية.

وقد أكد الدكتور (فجري كوتو) Fajri Koto، الأستاذ المساعد في قسم معالجة اللغات الطبيعية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الحاجة الماسة إلى معايير مشابهة في لغات أخرى غير الإنجليزية، مشيرًا إلى أن غياب هذه المعايير يحد من قدرة المستخدمين على تقييم أداء هذه النماذج بدقة في لغات أخرى غير الإنجليزية.

تطوير مقياس عربي لتقييم النماذج اللغوية الكبيرة:

لسد هذه الفجوة، طور الدكتور فجري كوتو، وباحثون آخرون من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومؤسسات أخرى أول مجموعة بيانات معيارية باللغة العربية الفصحى الحديثة تحمل اسم (ArabicMMLU)، لتقييم فهم هذه النماذج للغة العربية من خلال مجموعة من المهام.

فقد كانت البيانات الوحيدة المتاحة سابقًا لتقييم قدرات النماذج اللغوية الكبيرة على التفكير باللغة العربية مقتصرة على المصادر المترجمة من الإنجليزية مما يقلل من فعاليتها، ذلك لأن الترجمة تؤدي إلى إدخال أخطاء وتغفل عن السياقات أو السمات الثقافية الخاصة بالمنطقة العربية.

كما أشار الدكتور كوتو إلى أن الاعتماد الكبير على اللغة الإنجليزية في تقييم هذه النماذج يؤدي إلى تحيز ثقافي، إذ إن السياق الثقافي الأمريكي، الذي يهيمن على البيانات الإنجليزية، يختلف جذريًا عن السياق الثقافي العربي، مما يجعل النتائج غير دقيقة وغير ممثلة للواقع العربي. ولذلك، كانت هناك حاجة ماسة إلى بيانات عربية أصيلة لتقييم دقيق لقدرات هذه النماذج.

وتعتمد مجموعة البيانات الجديدة على نهج مبتكر يُسمى (MMLU)، طوره باحثون في جامعة كاليفورنيا – بيركلي، ويهدف هذا النهج إلى تقييم قدرة النماذج اللغوية على فهم اللغة من خلال طرح مجموعة متنوعة من الأسئلة، مما يوفر تقييمًا شاملاً لقدراتها.

محتوى مجموعة البيانات (ArabicMMLU) وأهدافها:

تحتوي مجموعة البيانات (ArabicMMLU) على أكثر من 14 ألف سؤال اختيار من متعدد، جُمعت من امتحانات المدارس في جميع أنحاء الوطن العربي.

وقد جمع الدكتور كوتو وزملاؤه مجموعة البيانات (ArabicMMLU) بمساعدة متحدثين ناطقين باللغة العربية من مصر، والأردن، ولبنان، والسعودية، والإمارات. ويتعلق أكثر من نصف هذه الأسئلة بما يسميه الباحثون في هذه الدراسة باسم (السياقات العربية المحددة).

وتغطي هذه الأسئلة مجموعة متنوعة من الموضوعات، مما يسمح بتقييم قدرات النموذج في مجالات معرفية مختلفة، وتهدف هذه المجموعة إلى:

تقييم الجانب المعرفي: قياس مدى ما تعلمه النموذج من معلومات خلال عملية التدريب.

قياس مدى ما تعلمه النموذج من معلومات خلال عملية التدريب. تقييم الجانب الاستدلالي: قياس قدرة النموذج على استخدام المعرفة التي اكتسبها للتوصل إلى استنتاجات جديدة.

ويوضح الدكتور كوتو أن الباحثين عند اختبار قدرات النماذج على التفكير، يحاولون تحديد هل هذه النماذج قادرة على التفكير المنطقي الحقيقي أم أنها مجرد أدوات تتذكر الإجابات لأنها سبق لها التعامل مع الأسئلة نفسها؟ وبالإضافة إلى ذلك، يزيد حجم البيانات الضخم الذي تدربت عليه هذه النماذج من صعوبة هذا التحدي، إذ يجعل من الصعب تتبع كل سؤال قد تكون النماذج واجهته خلال تدريبها.

نتائج تقييم أداء النماذج اللغوية الكبيرة باللغة العربية:

قيّم الباحثون في هذه الدراسة 35 نموذجًا لغويًا منها 22 نموذجًا متعدد اللغات ومفتوح المصدر، و11 نموذجًا عربيًا مفتوح المصدر، ونموذجين عربيين مغلقين المصدر.

وقد وجد الباحثون فيما يتعلق بإجابة النماذج عن الأسئلة من دون تدريب سابق، أن نموذج (GPT-4) تفوق على جميع النماذج الأخرى، إذ أجاب عن نسبة بلغت 72.5% من الأسئلة بشكل صحيح في مختلف الموضوعات، ومع ذلك، يطرح الباحثون تساؤلًا حول سبب هذا التفوق: هل يعود إلى قدرات تفكير متقدمة أم مجرد حظ بفضل كمية البيانات الضخمة التي تدرب عليها؟

صعود النماذج العربية المحلية:

الأمر الآخر المثير للاهتمام في الدراسة هو التفوق الذي حققه نموذج (جيس) JAIS العربي، الذي طورته جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وشركة Inception، إذ كان أفضل نموذج مفتوح المصدر، وأجاب عن نسبة بلغت 62.3% من الأسئلة بشكل صحيح.

كما أنه تفوق على نموذج (GPT-3.5)، رغم صغر حجمه بكثير مقارنة به، وهذا يدل على أن النماذج المطورة خصوصًا باللغة العربية يمكن أن تنافس نماذج عالمية عملاقة.

وكشفت الدراسة أن أداء النماذج اللغوية الكبيرة المفتوحة المصدر كان ضعيفًا في عملية التقييم، الأمر الذي برز بوضوح بالنسبة للنماذج المفتوحة المصدر المتعددة اللغات، أو المحلية. كما أظهرت الدراسة أن النماذج المطورة خصوصًا للغة العربية تواجه صعوبة في الأسئلة المتعلقة بالمعرفة أو السمات الثقافية.

درس الباحثون ضمن هذه الدراسة أيضًا أداء النماذج باستخدام البيانات من بلدان محددة. وأوضح الدكتور كوتو أن هذا النوع من التحليل قد يكون مفيدًا للمطورين الذين يطورن نماذج للاستخدام في بلد معين أو مجموعة محددة من البلدان.

وقال: “يمكن أن تشكل مجموعة بيانات (ArabicMMLU) أداة تساعد المطورين الذين يريدون معرفة مدى قوة أداء نموذجٍ ما في منطقة معينة”.

الخلاصة والتطلعات المستقبلية:

تُعدّ مجموعة البيانات (ArabicMMLU) إنجازًا علميًا مهمًا في مجال معالجة اللغة الطبيعية العربية. ومع ذلك لا تزال هناك حاجة ملحة إلى تطوير المزيد من مجموعات البيانات العالية الجودة وغير المترجمة لتعزيز تقييم نماذج اللغة العربية. كما يجب التركيز في تطوير نماذج قادرة على التفكير النقدي والفهم العميق للغة، وليس مجرد تذكر المعلومات.