أصبح الذكاء الاصطناعي موجودًا في كل مكان ويتقدم بوتيرة سريعة، وبدلًا من القلق من احتمالية سيطرة الروبوتات على العالم، يجب التركيز في الجوانب الإيجابية لهذه التطورات التكنولوجية الكبيرة. فبالإضافة إلى التطورات الكبيرة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجال الطب والرعاية الصحية والتعليم والمحاسبة كان له أيضًا دور مهم في تسهيل العناية بالحيوانات الأليفة.

إذ يحقق الذكاء الاصطناعي تقدمًا كبيرًا في عالم رعاية الحيوانات الأليفة، سواء في المنزل أو في العيادة البيطرية. ففي المنزل، يمكن أن يساعد في تتبع ومراقبة صحة الحيوان الأليف وسلوكه وعاداته الغذائية وعندما يتعلق الأمر بالرعاية البيطرية، يمكن للذكاء الاصطناعي توفير الوقت وتحسين الدقة في مجال التشخيص وتطوير الأدوية وحتى الجراحة.

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في رعاية الحيوانات الأليفة في المنزل؟

تتبع الحيوانات الأليفة:

تعتمد أجهزة تتبع الحيوانات الأليفة المتوفرة في السوق في الوقت الحالي مثل: جهاز Whistle Go Explore على خوارزميات متقدمة لمراقبة وتتبع الأنشطة اليومية لحيوانك الأليف مثل حركاته وأنماط نومه وليس تتبع موقعه فقط، وتتيح لك هذه الأجهزة أيضًا تحديد منطقة جغرافية آمنة لحيوانك الأليف، وإرسال إشعار إذا خرج حيوانك الأليف من هذه المنطقة.

تستطيع الخوارزمية الموجودة في أجهزة التتبع تنبيهك أيضًا إذا كان هناك تغيير في الأنماط الطبيعية لحيوانك الأليف. وهذا يسمح لك بتعرف أي تغييرات سلوكية والاتصال بالطبيب البيطري إذا كانت هناك مشكلة صحية محتملة.

مراقبة الحيوانات الأليفة:

تتوفر في الأسواق العديد من كاميرات المراقبة المتقدمة الخاصة بالحيوانات الأليفة مثل كاميرا Petcube Cam. وتتضمن هذه الكاميرات مزايا تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل أي سلوكيات غير عادية عند الحيوانات الأليفة، وفي حال اكتشاف أي مشكلة تُرسل هذه الكاميرات تنبيهات لصاحب الحيوان الأليف، ويمكن استخدام هذه الكاميرات للتواصل مع الحيوان الأليف من خلال الميكروفونات المضمنة فيها.

المساعدة في إطعام الحيوانات الأليفة:

تتمتع أجهزة تقديم الطعام الذكية المخصصة للحيوانات الأليفة بقدرات متقدمة، فهي قادرة على تخصيص أوقات تقديم الوجبات للحيوان الأليف، وتحديد الكمية المناسبة للوجبات، ويمكنها حتى تحديد وقت نفاد طعام الحيوان الأليف.

يمكن لبعض هذه الأجهزة مراقبة عادات الأكل عند حيوانك الأليف وترسل لك تنبيهات إذا حدث أي شيء غير عادي. فهي تعتمد على خوارزميات متقدمة يمكنها اكتشاف التغييرات في العادات الغذائية لحيوانك الأليف وتنبيهك بذلك لإجراء فحص بيطري.

تعمل معظم هذه الأجهزة الذكية مع تطبيق مصاحب يمكنك تثبيته في هاتفك، ومن خلال التطبيق يمكنك التحكم في كمية الطعام والشراب المقدمة للحيوان الأليف وأوقات تقديمها.

ومن الأمثلة على هذه الأجهزة:

المساعدة في التنظيف:

يمكن أن تكون المكانس الروبوتية مفيدة لأصحاب الحيوانات الأليفة، فهي قادرة على التنظيف المستمر حتى في أثناء غيابك عن المنزل أو حتى في أثناء قيامك ببعض الأعمال المنزلية الأخرى.

تستخدم المكانس الروبوتية أجهزة استشعار للكشف عن الأوساخ ويمكنك التحكم فيها من بُعد عبر التطبيق الخاص بها، وجدولة أوقات التنظيف.

الحفاظ على نشاط الحيوان الأليف ولياقته:

طوّرت بعض الروبوتات خصوصًا لمساعدة الحيوانات الأليفة في الحفاظ على لياقتها ونشاطها من خلال تحفيز الحيوان الأليف على اللعب والحركة، وتعمل هذه الروبوتات بالذكاء الاصطناعي وهي قادرة على تعرّف العوائق في المنزل مثل الجدران والأثاث مما يمنعها من التعثر في أثناء اللعب مع حيوانك الأليف.

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في الرعاية البيطرية؟

بالإضافة إلى المساعدة في رعاية الحيوانات الأليفة في المنزل، فإن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يحققان تقدمًا كبيرًا في مجال الرعاية الطبية لكل من البشر والحيوانات.

إليك بعض الطرق التي يساهم من خلالها الذكاء الاصطناعي في تحسين مجال الرعاية البيطرية:

إمكانية تقديم الرعاية الصحية من بُعد للحيوانات الأليفة:

أصبحت الرعاية الصحية من بُعد للحيوانات الأليفة متاحة بنحو متزايد، فهناك العديد من العيادات البيطرية التي تستخدم روبوتات دردشة لخدمة العملاء والإجابة عن الأسئلة البسيطة المتعلقة برعاية الحيوان الأليف.

إذ يمكن لهذه الروبوتات الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها العميل عن صحة حيوانه الأليف، وإذا كان العميل يرغب في التواصل مباشرة مع الطبيب البيطري، فسيفهم الروبوت ذلك ويقدم طريقة للاتصال المباشر بالطبيب البيطري.

التشخيص:

يمكن للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي المساعدة في تحسين دقة التشخيص للمشكلات الصحية التي تصيب الحيوانات، إذ يمكن لهذه التقنيات تحليل الصور الإشعاعية والمعلومات الطبية المتاحة عن الحيوان لتعرّف المشكلات المحتملة التي قد يعانيها.

تطوير الأدوية:

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل عمليات تطوير الأدوية أسرع وأكثر فعالية ودقة، وتتمثل أهداف الذكاء الاصطناعي المستخدم في صناعة الأدوية في تقليل الوقت الذي يستغرقه تطوير الأدوية سواء كانت هذه الأدوية للبشر أو الحيوانات.

يمكنك تعرّف المزيد عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأدوية في مقال: “ما دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تسريع اكتشاف الأدوية؟“.

الجراحة:

ساعدت الروبوتات التي يتحكم فيها الجراحون في العديد من العمليات الجراحية البشرية وينطبق الأمر ذاته على الطب البيطري؛ إذ تعمل الخوارزميات القائمة على الذكاء الاصطناعي في هذه الروبوتات على إحداث ثورة في مجال الجراحة، فهي تساعد في إجراء العمليات بدقة عالية ويمكنها اختصار الكثير من الوقت الذي قد يستغرقه الجراح لإجراء العملية.