“كامبس دبي” و”جوجل كلاود” تتعاونان لدعم الشركات الناشئة بالذكاء الاصطناعي

أبرم (كامبس دبي للذكاء الاصطناعي)، أكبر تجمع متخصص لشركات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، اتفاقية تعاون إستراتيجي مع (جوجل كلاود)، بهدف تسريع نمو منظومة الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبموجب هذا التعاون، ستستفيد الشركات الناشئة في المنطقة من خبرات جوجل كلاود ومواردها، مما يتيح لها تسريع وتيرة نموها والوصول إلى أسواق جديدة.

ويُعدّ (كامبس دبي للذكاء الاصطناعي) Dubai AI Campus، الموجود في مركز (إنوفيشن هب)، منظومة مخصصة لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والويب 3، إذ يوفر بيئة عمل متكاملة تضم كل ما تحتاج إليه الشركات الناشئة للنجاح، بما يشمل: البنية التحتية المتطورة، وبرامج الدعم، ومرافق البحث والتطوير ومساحات العمل المشتركة، وكل ذلك في قلب مركز دبي المالي العالمي.

وتعتزم جوجل كلاود، في إطار هذا التعاون، توفير فرص التوجيه والإرشاد لشركات ناشئة مختارة في (كامبس دبي للذكاء الاصطناعي). بالإضافة إلى العمل في برامج متنوعة، مثل برنامج (Gen AI Startup School)، الذي يهدف إلى منح الشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى العديد من موارد جوجل المصممة لمؤسسي الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، ومساعدتها على استغلال إمكانات جوجل كلاود، بما يشمل: أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتعليقًا على هذا التعاون، قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز (إنوفيشن هب) في مركز دبي المالي العالمي: “تُعدّ شراكتنا مع جوجل كلاود خطوة مهمة لتمكين الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من تسريع وتيرة توسعها، إذ ستوفر هذه الشراكة للشركات الناشئة الموارد والخبرات اللازمة للابتكار والتوسع، وتسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة (كامبس دبي للذكاء الاصطناعي) بوصفه وجهة مفضلة للشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم للارتقاء بقدراتها وتعزيز توسعها، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي”.

ومن جهته، قال زياد جمّال، مدير جوجل كلاود في الإمارات العربية المتحدة: “يسعدنا دائمًا العمل مع (كامبس دبي للذكاء الاصطناعي) لتمكين منظومة الشركات الناشئة الحيوية في دبي. وندرك جيدًا أهمية هذه الخطوة في المساهمة في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى جعل دبي المدينة الرائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي”.

وأكد زياد أن جوجل كلاود ملتزمة بدعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأشار إلى أن نصف الشركات الناشئة الرائدة عالميًا في هذا المجال تعتمد على خدمات جوجل كلاود، وقال: “من خلال شراكتنا مع كامبس دبي، نسعى إلى تمكين رواد الأعمال في المنطقة من تطوير حلول مبتكرة تساهم في حل التحديات العالمية. ونحن متحمسون لرؤية ما ستحققه هذه الشركات الناشئة”.