جوجل تُعيد إطلاق أداة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي بعد إصلاحها

أعلنت شركة جوجل إعادة إطلاق أداة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي في مساعدها الذكي Gemini بعد سحبها في فبراير الماضي بسبب وجود أخطاء في النتائج.

وذكرت الشركة في منشور لها على مدونتها الرسمية أن النسخة الجديدة من أداة توليد الصور “Imagen 3” ستكون متاحة للمستخدمين المشتركين في Gemini Advanced وأصحاب اشتراكات الشركات خلال الأيام المقبلة.

ولن تكون تلك الميزة متاحة في البداية لأصحاب الاشتراكات المجانية في Gemini، لكن جوجل قد تتيحها لاحقًا على الأقل باستخدام محدود.

وفي وقت سابق من العام الجاري، علقّت جوجل خدمة توليد الصور بسبب “أخطاء” في الصور التاريخية التي أنتجتها، وانتشرت آنذاك أمثلة فيها الكثير من الأخطاء نشرها المستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت جوجل أن الإصدار الجديد من مولّد الصور”Imagen 3″ لا يدعم إنشاء صور فوتوغرافية لأفراد يمكن تعرّفهم أو تصوير القُصّر أو المشاهد العنيفة المفرطة في الدموية أو الصور الجنسية.

وتعتزم جوجل طرح الخدمة تدريجيًا لتشمل المزيد من المستخدمين واللغات في المستقبل القريب، مع التركيز على تحسين الأداء الفني وإصلاح الأخطاء المُكتشفة التي يُبلغ عنها المستخدمون.

يُذكر أن جوجل أيضًا كانت قد أوقفت خدمة الإجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بعد مدة قصيرة من طرحها بسبب الإجابات الخطأ والمعلومات المضللة التي تنشرها، لكنها أعادت طرحها لاحقًا بعد إجراء إصلاحات.

وتُنتقد جوجل لكونها تطرح منتجات جديدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي لم تحظَ بالوقت الكافي من الاختبار والمراجعة لمنافسة باقي الشركات الناشطة في هذا المجال.