جوجل تتيح إمكانية إنشاء روبوتات محادثة مخصصة عبر Gemini Advanced

أعلنت شركة جوجل إطلاق ميزة جديدة ضمن خدمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة Gemini Advanced تتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء روبوتات محادثة مخصصة باستخدام ميزة تُسمى “Custom Gems”. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الكشف عن 3 نماذج جديدة من Gemini 1.5.

ووفقًا لما ورد في المدونة الرسمية للشركة، فيمكن للمستخدمين الذين يرغبون في إنشاء روبوت محادثة مُخصص كتابة بعض التعليمات الخاصة بالروبوت، ثم إعطاؤه اسمًا.

وتُعد هذه العملية يسيرة، إذ يمكن للمستخدمين إنشاء مجموعة من المساعدين الافتراضيين لمساعدتهم في التفكير في المهام التي تخصهم.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمساعد الافتراضي “Gem” أن يتذكر مجموعة من التعليمات التفصيلية لتوفير الوقت في المهام المتكررة أو الصعبة.

ولمساعدة المستخدمين على البدء، تقدّم جوجل بعض الأمثلة الجاهزة للروبوتات المُخصصة، مثل “محرر الكتابة” لتقديم ملاحظات على المقالات، و”مدرب التعلم” لتبسيط المواضيع المعقدة، و”رفيق البرمجة” للمساعدة في تطوير المشاريع البرمجية والتطبيقات.

وتوفر جوجل خدمة الذكاء الاصطناعي المأجورة Gemini Advanced، ويمكن الاشتراك فيها عبر خدمة Google One AI Premium مقابل 20 دولارًا شهريًا، علمًا بأن الشهر الأول يكون مجانيًا.

وتشبه تلك الميزة الجديدة من جوجل ميزة GPTs من OpenAI التي تتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء روبوتات مخصصة من ChatGPT لأداء وظائف محددة.

وأعلنت جوجل أيضًا إطلاق أحدث إصدار من مولّد الصور بالذكاء الاصطناعي “Imagen 3” الذي سيكون متاحًا في تطبيقات Gemini خلال الأيام المقبلة.