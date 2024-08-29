تمبلر تنقل نصف مليار مدونة إلى وورد بريس

قالت Automattic في تدوينة إنها تنقل الآن الواجهة الخلفية لمنصة التدوين تمبلر Tumblr إلى وورد بريس.

وفي عام 2019، استحوذت Automattic، الشركة الأم لشركة WordPress.com، على منصة التدوين في صفقة بيع بقيمة قدرها 3 ملايين دولار.

وبعد صفقة الاستحواذ، ركزت Automattic على تحسين المنصة وزيادة إيراداتها.

وأوضحت Automattic الآن أنها لن تغير تمبلر إلى وورد بريس، بل تجعل الواجهة الخلفية فقط تعمل عبر وورد بريس.

وجاء في التدوينة: “استحوذنا على تمبلر للاستفادة من نقاط قوتها، وليس لإضعافها. نحافظ على تجربة النشر المبسطة لمنصة تمبلر واتجاه المنتج الحالي، ولن نغير ذلك، بل نشغل واجهة تمبلر الخلفية عبر وورد بريس”.

ولا ينبغي أن يؤثر هذا التحديث في طريقة عمل تمبلر، إذ وعدت Automattic المستخدمين بعدم ملاحظة أي فرق بعد الانتقال.

وتقول Automattic إن الانتقال إلى وورد بريس يوفر مزايا عديدة، ويسهل عمل الشركة عبر المنصتين.

ويسمح الانتقال لفريق Automattic ببناء أدوات ومزايا تعمل عبر كلتا الخدمتين، في حين تصبح منصة تمبلر قادرة على الاستفادة من التطورات المفتوحة المصدر التي تحدث عبر وورد بريس.

وبالإضافة إلى ذلك، تصبح WordPress.org قادرة على الاستفادة من الأدوات والإبداع المستثمر في تمبلر.

وتُعد هذه الخطوة تحديًا تقنيًا، نظرًا إلى أن منصة التدوين تستضيف اليوم نصف مليار مدونة.

وقالت Automattic: “تُعد هذه واحدة من الانتقالات التقنية الكبرى في تاريخ الإنترنت، ويعتقد بعض الناس أنها مستحيلة”.

ومن الجدير بالذكر أن شركات أخرى أجرت أيضًا تغييرات كبيرة على الواجهة الخلفية على مر السنين.

ومن بين الشركات الموجودة في المجال الاجتماعي، أعادت تويتر كتابة أجزاء من الواجهة الخلفية مع الحفاظ على الموقع وظيفيًا في سنواته الأولى. كما نقلت سلاك هندسة منصتها إلى تعليمات برمجية جديدة منذ عدة سنوات.

ولم تقدم Automattic إطارًا زمنيًا بخصوص المدة التي قد تستغرقها لإكمال مثل هذا المشروع، ولم تنشر خريطة الطريق.

وكانت تمبلر منصة شهيرة للتواصل الاجتماعي والتدوين والتفاعل، واستحوذت عليها ياهو مقابل أكثر من مليار دولار في عام 2013 على أمل تحويلها إلى قوة أخرى في مجال التواصل الاجتماعي وتنمية أعمال الإعلانات، مع أن السنوات اللاحقة كانت صعبة على المنصة، إذ سيطرت مواقع، مثل فيسبوك وإنستاجرام وريديت، على هذا المجال.

وحتى بعد أن استحواذ Automattic، استمرت المنصة بخسارة الأموال بمعدل قدره 30 مليون دولار سنويًا. وتجني المنصة الآن الأموال من خلال مزيج من السلع الرقمية والإعلانات والاشتراكات.