تقرير: ميتا تطور نظارة مخصصة للواقع المختلط

تطور ميتا جهاز واقع مختلط صغير الحجم يبدو وكأنه نظارات شمسية كبيرة الحجم، وذلك وفقًا لتقرير جديد من The Information

ويطلق موظفو الشركة على النظارة الجديدة الاسم الرمزي Puffin، ومن المقرر إطلاقها بحلول عام 2027، وذلك في حال نجح المشروع.

ونقلًا عن مصادر داخلية في شركة التكنولوجيا، فإن النظارة قد تزن نحو 110 جرامات، مما يضعها في مكان ما بين نظارات راي بان الذكية من ميتا ونظارة كويست 3 الكبيرة الحجم.

وتحتاج ميتا إلى إجراء بعض التعديلات الشكلية، إذ ذكر التقرير أن النظارات قد تحتوي على حزمة خارجية تحتوي على البطارية والمعالج – على غرار حزمة البطارية السلكية التي تأتي مع نظارة فيجين برو من آبل.

وتتميز نظارات الواقع المختلط بعدسات مسطحة ورفيعة، مما قد يسمح للجهاز بالحصول على شكل أنحف.

وتوفر نظارات الواقع المختلط ميزة الفيديو Pass-Through حتى يتمكن مرتديها من رؤية المحيط خارج الشاشات، بالإضافة إلى استخدام تتبع اليد والعين للتحكم.

وتعمل نظارة الواقع المختلط عن طريق مزج العالم الحقيقي والواقع الافتراضي، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع الأشياء الرقمية والواقعية أثناء ارتداء الأجهزة.

وعلى عكس نظارة الرأس الكبيرة من آبل التي تباع بسعر قدره 3500 دولار، فمن المتوقع أن تكون نظارة Puffin القابلة للارتداء الجديدة منخفضة السعر وصغيرة الحجم، مما قد يجذب قاعدة مستخدمين واسعة.

وتستكشف ميتا طرقًا لزيادة جاذبية أجهزتها للمستخدمين الذين قد لا يرغبون في ارتداء نظارة رأس ثقيلة لمدة طويلة من الوقت.

وفي الأسبوع الماضي، كشف تقرير من The Information أن ميتا ألغت تطوير نظارة الواقع المختلط المتطورة التي تحمل الاسم الرمزي La Jolla.

وتستعد ميتا أيضًا للكشف عن نظارتها الذكية الجديدة Orion خلال مؤتمر Connect في شهر سبتمبر.

وتأتي المعلومات الجديدة المتعلقة بنظارة Puffin بعد شهرين من حديث زوكربيرج عن أن منتج الواقع المختلط الرائد القادم سيبدو أشبه بالنظارات الذكية التي تتميز بشاشات ثلاثية الأبعاد وكاميرات مدمجة وميكروفونات ومكبرات صوت.

وفي المقابلة، قال زوكربيرج إن ميتا تأمل سد الفجوة بين نظارة راي بان، وهي منتج دون شاشة، ونظارة الرأس الضخمة المناسبة للواقع الافتراضي.

ووفقًا لزوكربيرج، فإن النظارات التي تتميز بشاشة عرض ثلاثية الأبعاد كاملة المجال تسمح باتصالات سلسة في الوقت الفعلي، وطبقات معلوماتية، وشاشة عرض أمامية تشبه تلك التي تجدها في لعبة فيديو أو معدات المشغل العسكري.