إل جي تستعرض مركز المنزل الذكي ThinQ ON

أعلنت إل جي ThinQ ON، وهو أول جهاز مخصص للمنزل الذكي من الشركة، ومن المفترض الكشف عنه أول مرة في معرض IFA 2024 للتكنولوجيا في برلين بألمانيا في الأسبوع المقبل.

ويتميز مركز المنزل الذكي المزود بالذكاء الاصطناعي بالذكاء العاطفي، ويهدف إلى أن يكون مركزًا لنظام بيئي ذكي للمنزل.

ويعمل المركز على تعزيز تكامل أجهزة إل جي مع الذكاء الاصطناعي المتقدم لتوفير الراحة والرفاهية الشخصية.

ويتصل ThinQ ON بمجموعة واسعة من الأجهزة وأجهزة إنترنت الأشياء، مما يبسط إعداد المنزل الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويستخدم ThinQ ON الذكاء العاطفي من إل جي للتعلم من عادات المستخدم واتجاهاته، ويعمل ThinQ ON على تحقيق رؤية إل جي لمنزل خالٍ من العمالة.

ويتميز المركز بتصميم أسطواني باللون الرمادي أو اللون الأبيض، وهو يمتزج بسلاسة مع ديكورات المنزل المختلفة.

ويتميز ThinQ ON بمكبر صوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المساعد الصوتي من إل جي وتشغيل الصوت.

وصممت الشركة ThinQ ON ليكون قابلًا للترقيات المستقبلية، وهو يعمل بشريحة ذكاء اصطناعي عالية الأداء.

ويستوعب ThinQ ON اللغة والسياق اليومي، ويضبط الإعدادات بناءً على تفضيلات المستخدم ويراقب بيئة المنزل بطريقة مستقلة.

ويمكن للمستخدمين التحكم في الأجهزة باستخدام الأوامر الصوتية الطبيعية، ويوفر الجهاز إشعارات للمهام المكتملة والمشكلات، ويسمح بالتعديلات الصوتية والأتمتة الروتينية.

ويتوافق ThinQ ON مع معيار المنزل الذكي Matter ويدعم الشبكة اللاسلكية، مما يضمن سهولة الإعداد والتكامل مع أجهزة مختلفة، وهو متوافق مع منتجات إل جي والأجهزة التي تصدرها علامات علامات تجارية أخرى.

ويتميز المركز بنظام الأمان LG Shield، الذي يشفر بيانات المستخدم ويخزنها بطريقة آمنة. ويحافظ على سلامة البيانات من خلال منع التعديلات غير المصرح بها وحماية معلومات المستخدم طوال دورة حياته.

وقال ليو جاي تشول، رئيس الأجهزة المنزلية في إل جي: “بصفته قطعة أساسية من المنزل الذكي، فإن مساعدنا الصوتي ومركزنا الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي يقربنا من تحقيق رؤيتنا للمنزل الخالي من العمالة”.

وأضاف: “تلتزم الشركة بجعل نمط الحياة المنزلية بالذكاء الاصطناعي متاحًا للجميع وتستمر بتوفير الراحة الشخصية والرعاية والرفاهية من خلال حلول الذكاء العاطفي”.

#LG is introducing the LG #ThinQ ON AI home hub at IFA 2024 in Berlin, designed to centralize control of smart home devices with its advanced connectivity and #AI capabilities.https://t.co/c3nk8k7PDH pic.twitter.com/EEYDOfZNqI

— LG Global (@LGE_Global) August 29, 2024