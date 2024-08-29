أوبو تطرح هاتفي Realme 13 5G و Realme 13 Plus 5G

طرحت أوبو Realme 13 5G و Realme 13 Plus 5G، وذلك بعد ظهور Realme 13 Pro و Realme 13 Pro Plus وحتى نسخة 4G من هاتف Realme 13 الأساسي.

ويُعد Realme 13 Plus 5G أول هاتف يطلق بشريحة MediaTek Dimensity 7300 Energy مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G615 MC2 وإدارة طاقة محسّنة ووحدة معالجة عصبونية مخصصة MediaTek NPU 655.

وتقترن الشريحة بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع ما يصل إلى 14 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

وأضافت أوبو غرفة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ بمساحة قدرها 6050 ملم مربع للمساعدة في التحكم في الحرارة.

ويتميز Realme 13 Plus 5G بشاشة من نوع OLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا مع ذروة سطوع تصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع.

وتُعد شاشة اللمس الذكية مقاومة للمياه، ومحمية بطبقة من زجاج الحماية باندا Panda Glass Protection، مع كون مستشعر بصمة الإصبع موجودًا تحت الشاشة.

ويحتوي الجزء الخلفي على كاميرا ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony LYT-600 وعدسة واسعة النطاق بدقة قدرها 8 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويستمد Realme 13 Plus 5G الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطًا.

ويعمل بواجهة المستخدم Realme UI المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، ويمكن توقع تحديثين رئيسيين لنظام أندرويد وثلاث سنوات من تصحيحات الأمان.

وتطرح أوبو هاتف الفئة المتوسطة الداعم لشبكات الجيل الخامس Realme 13 Plus 5G بسعر قدره 275 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 300 دولار لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 320 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.

وإلى جانب Realme 13 Plus 5G، طرحت أوبو أيضًا Realme 13 5G، وهو هاتف يتميز بمعالج MediaTek Dimensity 6300 مع وحدة معالجة الرسومات Arm Mali-G57 MC2.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x قدرها 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت مع microSD.

وزودت أوبو الهاتف بشاشة من نوع OLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وذروة سطوع تصل إلى 680 شمعة في المتر المربع.

ويأتي الهاتف مع كاميرا خلفية مزدوجة، بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر Samsung ISOCELL S5KJNS، وعدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويعمل Realme 13 5G بواجهة المستخدم realme 5.0 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 14، ويمكن توقع تحديثين رئيسيين لنظام أندرويد وثلاث سنوات من تصحيحات الأمان.

ونظرًا إلى أن الهاتف يتميز بالهيكل نفسه مثل النموذج الداعم لشبكات الجيل الرابع 4G، فإنه حاصل على معيار IP64 لمقاومة الماء والغبار ولديه غرفة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ للتبريد.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 45 واطًا.

وتطرح أوبو Realme 13 5G بسعر قدره 215 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 240 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.