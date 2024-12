Tecno تكشف عن مفهوم فانتوم ألتيميت 2 الثلاثي الطيات

لا تُعد Tecno غريبة على عالم الهواتف الذكية القابلة للطي، ولا تخشى العلامة التجارية إظهار تجارب البحث والتطوير من حين لآخر.

وبعد مفهوم الهاتف القابل للطي فانتوم ألتيميت في العام الماضي، تعرض الشركة الآن فانتوم ألتيميت 2، وهو هاتف ذكي فائق النحافة قابل للطي ثلاث مرات يعيد تصور تجربة الشاشة الكبيرة في جهاز بحجم الجيب.

وزودت الشركة الهاتف الثلاثي الطيات بشاشة من نوع OLED تستطيع فتحها لتصبح بقياس قدره 10 بوصات قطريًا.

وبدأت الهواتف القابلة للطي الأفقية الحالية بطمس الخط الفاصل بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الصغيرة، مع أن هاتف فانتوم ألتيميت 2 يقدم شاشة أكبر تنافس الأجهزة اللوحية الكاملة الحجم.

وتستطيع الشاشة التوسع من حجم قدره 6.48 بوصات عند طيها بالكامل إلى حجم قدره 10 بوصات مع دقة قدرها 1620×2880 بكسلًا ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 4:3.

وتزعم Tecno أن هاتف فانتوم ألتيميت 2 هو أول هاتف قابل للطي مزود بتقنية TDDI التي تضع كلًا من محرك العرض ومستشعر اللمس عبر شريحة واحدة.

كما أنه يدعم تحريك الشاشة، ويأتي الهاتف بسماكة قدرها 11 ملم عند طيه بالكامل بفضل آلية المفصل المزدوج التي طورتها الشركة.

واختبرت Tecno آلية المفصل المعقدة لنحو 300000 عملية فتح وإغلاق. كما طورت العلامة التجارية أنحف غطاء بطارية عبر أي هاتف ذكي، إذ يبلغ سمكه 0.25 ملم بفضل مادة Titan Advanced Fiber المضغوطة. كما يساعد المفصل المزدوج في تقليل تجعد الشاشة في منتصفها.

وتتصور Tecno عدة حالات استخدام فريدة لجهاز فانتوم ألتيميت 2، ويشمل ذلك نموذج الحاسوب المحمول بنصف سفلي مطوي مع لوحة مفاتيح لتدوين الملاحظات.

في حين يضع وضع الخيمة جزأين متساويين من الشاشة على جانبين متقابلين لإجراء محادثات وجهًا لوجه عبر شاشتين مع ترجمة مباشرة.

وتدعم الشاشة الضخمة بقياس قدره 10 بوصات في فانتوم ألتيميت 2 أيضًا وضع النوافذ المتعددة الذي يسمح لك بتشغيل ثلاثة تطبيقات أو أكثر في وقت واحد لتجربة المهام المتعددة المريحة.

ولم تكشف Tecno حتى الآن عن خططها الدقيقة لإطلاق أول جهاز ثلاثي الطي حتى الآن.

The Ultra-thin PHANTOM ULTIMATE 2 Tri-Fold Concept, followed by our first innovative concept PHANTOM ULTIMATE, is our latest advanced foldable innovation that continues to underscore our commitment to exploring and innovating the most advanced new technologies!

— tecnomobile (@tecnomobile) August 28, 2024