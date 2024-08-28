OpenAI تسعى إلى إحداث ثورة في الذكاء الاصطناعي بنظام “Strawberry”

تخطط شركة OpenAI لإطلاق نظام ذكاء اصطناعي جديد يحمل الاسم الرمزي “Strawberry” كجزء من ChatGPT في خريف العام الجاري، وفقًا لما ذكره الموقع التقني “ذا إنفورميشن”.

ويُعد نظام “Strawberry”، الذي كان يُعرف سابقًا باسم “كيو Q”، مشروعًا بدأه كبير العلماء السابق في الشركة إيليا سوتسكيفر، ثم طوّره الباحثان ياكوب باتشوكي وسيمون سيدور بعد مغادرة سوتسكيفر الشركة، ويُعد هذا النظام المزعوم من الابتكارات التي أدت إلى طفرة تقنية داخل الشركة، وأثارت في الوقت نفسه مخاوف تتعلق بالسلامة.

ويُقال إن نظام “Strawberry” يتميز بقدرته المتقدمة على التفكير الرياضي، إذ يستطيع حل المسائل الرياضية التي لم يتعرض لها من قبلُ، وهي ميزة تفتقر إليها أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية، كما يتمتع بمهارات برمجية متقدمة وقدرات أخرى تجعله قادرًا على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمواضيع معقدة.

وتسعى OpenAI إلى إطلاق هذا النظام بنسخة مبسطة أصغر حجمًا تهدف من خلالها إلى الحفاظ على مستوى الأداء نفسه الذي تقدمه النسخة الكبرى مع تقليل التكلفة وتسهيل التشغيل.

ومع ذلك، ما زال من غير الواضح إذا كانت هذه النسخة ستوفر تحسينات في الأداء لـ ChatGPT أو GPT-4 خلال هذا العام.

وفيما يتعلق بالنسخة الكبرى من “Strawberry”، فقد اكتشفت OpenAI أنها تستطيع استخدامها لتوليد بيانات تدريبية عالية الجودة لتغذية نماذج اللغة الكبيرة الخاصة بها.

وتُعرف هذه البيانات باسم “البيانات الاصطناعية”، وهي تُسهم في تقليل حاجة الشركة إلى استخدام النصوص والصور من الإنترنت لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، كما تساعد في تقليل الأخطاء.

ومن المتوقع أن يساعد “Strawberry” في حل مشكلة نقص البيانات الواقعية التي تحتاج إليها نماذج اللغة الكبيرة الخاصة بـ OpenAI. ونتيجة لذلك، تشير التقارير إلى أن الشركة تستخدم النسخة الكبرى من “Strawberry” لتدريب الإصدار التالي من GPT-4، الذي يحمل الاسم الرمزي “Orion”.

وتشير التقارير إلى أن OpenAI تثق بنحو كبير بقدرات نظام “Strawberry” لدرجة أنها عرضته أمام مسؤولين أمريكيين في مجال الأمن القومي.

وتزعم التقارير أن هذا العرض قد يكون جزءًا من مبادرة OpenAI لتكون أكثر شفافية مع صناع القرار الذين يشعرون بالقلق من قوة الذكاء الاصطناعي الذي تمتلكه الشركة، خاصةً بعد مغادرة كبار باحثيها في مجال السلامة حديثًا.