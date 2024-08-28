HMD تطرح هاتف باربي القابل للطي

طرحت HMD هاتفها القابل للطي بالشراكة مع شركة Mattel المستوحى من باربي بعد أشهر من التشويق.

ويتميز الهاتف القابل للطي بمزايا تشمل الاتصال والرسائل النصية والعيش في العالم الحقيقي دون تشتيت رقمي.

وتروج HMD للهاتف بصفته جهازًا للتخلص من السموم الرقمية حتى تتمكن من أخذ إجازة من هاتفك الذكي.

ويُعد الجهاز بمنزلة هاتف Nokia 2660 Flip، ويوفر مجموعة من التعديلات البرمجية بالإضافة إلى تحول كبير في التصميم.

ويأتي هاتف HMD الجديد مع بطارية قابلة للإزالة باللون الوردي بسعة قدرها 1450 ميلي أمبير مع وقت تحدث يصل إلى 9 ساعات وكابل USB-C وردي اللون وقطعة قماش للتلميع مطابقة للون وبعض الملحقات الأخرى.

وتتضمن الملحقات غطائين خلفيين قابلين للاستبدال وحزام هاتف من الخرز بدرجات اللون الوردي والأصفر والأزرق وحلي هاتف قابلة للتركيب وملصقات باربي.

ويتميز هاتف باربي من HMD بشاشة داخلية بقياس قدره 2.8 بوصة وشاشة خارجية بقياس قدره 1.77 بوصة.

ويعمل الهاتف بمعالج Unisoc T107 مع ذاكرة وصول عشوائي قدرها 64 ميجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 ميجابايت قابلة للتوسعة حتى 32 جيجابايت عبر فتحة بطاقة microSD.

كما يحتوي على كاميرا بدقة قدرها 5 ميجابكسل، واتصال بلوتوث 5، ومنفذ لسماعة الرأس، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، ومشغل MP3، وراديو FM سلكي ولاسلكي.

ويغطي نظام التشغيل +S30 الجانب البرمجي في معظم الأسواق، مع أن الإصدار الأمريكي يعمل بنظام التشغيل KaiOS بدلًا من +S30.

ووسّعت HMD التخصيص إلى واجهة مستخدم الهاتف من خلال أيقونات باربي وخلفيات ونغمات الرنين المخصصة. كما يحصل هاتف باربي على نصائح رقمية بخصوص العافية، وتطبيق باربي للتأمل Barbie Meditation، وتذكيرات الرعاية الذاتية.

ويأتي الهاتف بأبعاد قدرها 108.4 ملم × 55.1 ملم × 18.9 ملم، وبوزن قدره 123.5 جرامًا.

يشار إلى أن HMD أعلنت الهاتف القابل للطي في مؤتمر MWC في وقت سابق من هذا العام.

وتطرح الشركة الجهاز الجديد بسعر قدره 130 دولارًا، وهو متاح للبيع في معظم أنحاء العالم، في حين من المقرر طرح النسخة الأمريكية منه في شهر أكتوبر.