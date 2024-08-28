هواوي تطلق نظام مراقبة الصحة TrueSense

عقدت هواوي حدثًا قدمت من خلاله TrueSense، وهو نظام يهدف إلى وضع معيار جديد في مراقبة الصحة.

ويجمع النظام بين البيانات من أجهزة استشعار معدل التنفس، ومستويات الأكسجين في الدم، ودرجة حرارة الجسم، وضغط الدم، ومعدل ضربات القلب.

ولا تُعد هذه المعلومات جديدة لجهاز قابل للارتداء من هواوي، مع أن الشركة تدعي أنها أكثر دقة وشمولًا وأفضل استخدامًا في النظام البيئي للشركة.

وقال ريكو تشانغ، رئيس خط منتجات الأجهزة القابلة للارتداء والصحة في هواوي، إن هذا التقدم الصحي يدفع المستخدمين إلى اتباع أنماط حياة صحية.

وتسمح ميزة Health Glance الجديدة للمستهلكين بقياس أكثر من 10 مؤشرات صحية في 60 ثانية فقط، ويتضمن ذلك معدل ضربات القلب أو تخطيط كهربية القلب، إلى جانب مؤشرات أخرى، مثل وظائف الرئة وخطر العدوى وانقطاع النفس أثناء النوم وخطر ارتفاع سكر الدم.

ونشرت الشركة ملصقًا عبر صفحتها الرسمية ضمن منصة Weibo يوضح أن جهازًا ذكيًا يمكن ارتداؤه سيأتي بنظام الاستشعار TruSense.

ويسلط الملصق الضوء على إضافة أجهزة استشعار صحية متقدمة إلى الجهاز القابل للارتداء القادم.

وقال الملصق: “ستطلق هواوي في شهر سبتمبر منتجات ذكية جديدة قابلة للارتداء مزودة بنظام الاستشعار TruSense”.

ووفقًا للمعلومات السابقة، لدى الشركة سلسلتان قابلتان للارتداء في مرحلة التطوير، Watch GT 5 و Watch D2. وقد تتميز كلتا السلسلتين بأجهزة استشعار صحية متقدمة تُطلق حديثًا.

ويتيح نظام TruSense للمستخدمين فحص الحالة الصحية في الوقت المناسب والحصول على تقرير دقيق عنها.

ويحظى مستخدمو الساعات الذكية القادمة دائمًا برفيق صحي موثوق على معصمهم مع تجربة مستقرة.

ويعتمد نظام استشعار TruSense على ستة معايير هي: السرعة والمرونة والاستجابة والامتداد والدقة والشمول، مما يوفر تجربة دقيقة وشاملة وسريعة.

وكشفت هواوي أن نظام الإدراك في الساعة الذكية الجديدة يمكنه اكتشاف الحالة العاطفية للمستخدم بسهولة من خلال معدل ضربات القلب، كما يقيس النظام نحو 30 سمة وحالة عاطفية ومعدل إجهاد للإنسان للكشف عن المشاعر بدقة.

وبناءً على هذه المقاييس، تستطيع أجهزة استشعار الصحة الجديدة ضمن الجهاز حساب خطر الاضطرابات العاطفية خلال الأسبوعين المقبلين.