هل يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتدريس الرياضيات؟ باحثون يجيبون

دخل الذكاء الاصطناعي في كل المجالات تقريبًا، وأبرزها: مجال التعليم، فقد طُوّرت العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة التعليم، وبعض هذه الأدوات تُستخدم في الفصول الدراسية، وبعضها يستخدمها الطلاب لمساعدتهم في حل الواجبات المنزلية وفهم المواد، ومع التطور السريع للذكاء الاصطناعي هناك تطلعات إلى اعتماده في تدريس بعض المواد ومنها مادة الرياضيات.

لكن من المشكلات الرئيسية التي تصاحب استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم الهلوسة، ويشير مصطلح الهلوسة إلى تأليف نماذج الذكاء الاصطناعي لأشياء غير موجودة أو غير حقيقية، وفي الرياضيات تحديدًا، هناك مجال واسع للخطأ والهلوسة.

إن الأخطاء الرياضية ذات تأثير كبير ومخيف؛ فقد يحفظ الأطفال حلولًا غير صحيحة، وقد يقع المعلمون – الذين يستخدمون ChatGPT ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى لكتابة الاختبارات أو خطط الدروس – في مشكلات كبيرة بسبب هذه الأخطاء، ومع أنه بإمكان المعلم مراجعة مخرجات أدوات الذكاء الاصطناعي قبل تقديمها أو تعليمها للطلاب، فإن الأمر يكون أخطر عندما يطلب من الطلاب التعلم مباشرة من أداة ذكاء اصطناعي.

يسعى بعض الخبراء إلى مكافحة هذه الأخطاء من خلال عملية يطلقون عليها اسم “تخفيف هلوسات الذكاء الاصطناعي”، وذلك بهدف المساعدة في اعتماد بعض أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT في تدريس الرياضيات.

ما الطريقة التي استخدمها الخبراء لتخفيف هلوسات الذكاء الاصطناعي في مجال الرياضيات؟

وثّق باحثان من جامعة كاليفورنيا في كلية بيركلي (Berkeley School of Education) في دراسة نُشروها في مايو 2024 كيف نجحا في تقليل الأخطاء التي يرتكبها ChatGPT في الجبر إلى ما يقرب من الصفر، لكنهم لم يحققوا النتيجة ذاتها مع الإحصاء، إذ ما تزال تقنياتهم تترك أخطاء بنسبة قدرها 13%.

في هذه الدراسة، طلب Zachary Pardos عالم الحاسوب في كلية Berkeley، وأحد طلابه Shreya Bhandari، من روبوت ChatGPT أولًا توضيح كيفية حل معادلة في الجبر، واكتشفا أن ChatGPT يعطي تفاصيل دقيقة عن الخطوات التي استخدمها للتوصل إلى الإجابة، ولم يضطرا إلى مطالبته بشرح خطوات الحل، ومع ذلك لم تساعد هذه الإجابات المطولة في إعطاء الدقة المطلوبة، فقد كانت إجابات روبوت ChatGPT خطأً في ثلث المرات، أي أن ChatGPT سيحصل على درجة D إذا كان طالبًا.

استفاد الباحثون من حقيقة أن ChatGPT لا يعطي الإجابة ذاتها في كل مرة، وطلبوا منه الإجابة عن المسألة الرياضية نفسها 10 مرات متتالية، وفي كل مرة أجاب بنحو مختلف.

جمع الباحثون الإجابات النهائية المتشابهة معًا، وقيموا دقتها ووجدوا أن الروبوت أعطى إجابات صحيحة في سبع مرات من أصل عشرة، وفي كل مرة كانت هناك تفاصيل مختلفة في طريقة الحل، أي أن الروبوت يعتمد على طرق مختلفة لتقديم الإجابات، وبعد اعتماد هذه الطريقة في طرح مجموعة من الأسئلة على الروبوت، وجد الباحثون أن ChatGPT جيدٌ جدًا في مادة الجبر الأساسي المخصصة لطلاب المدرسة الثانوية، فقد انخفض معدل الخطأ لديه من 25% إلى صفر%، وانخفض معدل الخطأ في مادة الجبر للمرحلة المتوسطة من 47% إلى 2%، وانخفض من 27% إلى 2% في مادة الجبر المخصصة للمرحلة الجامعية.

ولكن عندما طبق الباحثون هذه الطريقة التي أطلقوا عليها “الاتساق الذاتي” على مسائل من مادة الإحصاء لم تنجح بالقدر نفسه، إذ انخفض معدل خطأ ChatGPT من 29% إلى 13%، وتُعد نسبة الخطأ هذه كبيرة للغاية للطلاب الذين يمكن أن يستخدموه لتعلم الرياضيات.

إذن، هل يمكن الاعتماد على ChatGPT في الوقت الحالي لتدريس الرياضيات؟

للإجابة عن السؤال المتعلق بكون الحلول التي قدمها روبوت ChatGPT يمكن أن تساعد الطلاب في تعلم الرياضيات بنحو أفضل من التدريس التقليدي أم لا، طالب الباحثون في الجزء الثاني من الدراسة – وهم 274 شخصًا بالغًا عبر الإنترنت – بحل مسائل الرياضيات نفسها التي طرحوها على الروبوت، واختاروا ثلثهم عشوائيًا لرؤية طرق الحل التي قدمها ChatGPT كتلميحات إذا احتاجوا إليها.

بعد ذلك، خضع المشاركون إلى اختبار آخر، وأظهرت النتائج تحسن أداء هؤلاء البالغين بنسبة قدرها 17%، مقارنةً بنسبة قدرها 12% من التحسن في إجابات البالغين الذين حصلوا على تلميحات كتبها مدرسو الرياضيات في مرحلة البكالوريوس. أما أولئك الذين لم تُعرض عليهم أي تلميحات فقد سجلوا النتيجة نفسها تقريبًا في كلا الاختبارين.

لقد دفعت هذه النتائج القائمين على الدراسة إلى التنبؤ بأنه من الممكن تحسين النماذج اللغوية الكبيرة لتدريس الرياضيات، إذ يمكن للروبوتات القائمة على النماذج اللغوية الكبيرة المتقدمة مثل ChatGPT استيعاب فصل كامل من كتاب تعليمي وطرحه على الطلاب بدلًا من المعلم، ومع ذلك لا يمكن اعتماد هذا الروبوت أو غيره في الوقت الحالي لتدريس الرياضيات أو أي مواد تعليمية أخرى بنحو مستقل دون تدخل بشري، فما تزال هذه الأدوات تقدم حلولًا غير صحيحة في بعض الأحيان يمكن أن تؤثر سلبًا في طريقة فهم الطلاب للمادة التعليمية وخاصة الطلاب الذين هم في المراحل الابتدائية.