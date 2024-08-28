هل ستعلن آبل ساعة Apple Watch X في حدثها القادم؟

قبل عشر سنوات وتحديدًا في التاسع من سبتمبر 2014، أقامت آبل حدثًا لإعلان هواتف آيفون 6، وفي نهاية الحدث عُرض مقطع فيديو قصير تظهر فيه تفاصيل أول ساعة ذكية من آبل، ثم ظهر الرئيس التنفيذي تيم كوك على المسرح مرتديًا الساعة.

بعد مرور عشر سنوات على إعلان الجيل الأول من ساعة آبل وفي تاريخ التاسع من سبتمبر 2024 ستقيم آبل حدثًا لإعلان آيفون 16 ومن المتوقع أن تعلن أيضًا الجيل العاشر من ساعتها الذكية Apple Watch 10.

انتشرت بعض الشائعات التي تشير إلى أن آبل قد تطلق على الجيل العاشر من ساعتها الذكية اسم Apple Watch X، ويعود السبب في ذلك إلى أن آبل أطلقت هاتف iPhone X في الذكرى السنوية العاشرة على إطلاق الجيل الأول، و X لا يعني الحرف X الإنجليزي بل هو رقم 10 في الرسم العددي الروماني.

ومع ذلك، لا توجد معلومات مؤكدة عن رغبة آبل في الكشف عن إصدار خاص من ساعتها الذكية يسمى (Apple Watch X) في حدثها القادم الشهر المقبل.

ولكن فيما يتعلق بمواصفات الطراز القادم من ساعة آبل الذكية بغض النظر عن اسمه سواء كان (Apple Watch X) أو (Apple Watch 10) تشير الشائعات إلى أن الطراز القادم سيحصل على ترقية متواضعة إلى حد ما مقارنةً بالطراز السابق، ووفقًا لمارك جورمان من بلومبرغ، تخطط شركة آبل لإطلاق نسخة أرق من النسخة السابقة، وقال إنه من غير المحتمل أن تبدو مختلفة كثيرًا عن الطرز الحالية.

تعمل آبل أيضًا على تطوير مزايا اكتشاف ارتفاع ضغط الدم وانقطاع التنفس في أثناء النوم، لكن جورمان يقول إن هذه المزايا قد لا تكون جاهزة للإطلاق في هذا العام؛ إذ يقال إن آبل تواجه مشكلات في موثوقية مزية ارتفاع ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى تأخير إطلاقها، وأما مزية الكشف عن انقطاع التنفس في أثناء النوم فتعتمد على مزية مراقبة نسبة الأكسجين في الدم التي اضطرت آبل إلى إزالتها مؤقتًا من ساعاتها الذكية بسبب مشكلات تتعلق ببراءات الاختراع.

ذكر المحلل Ming-Chi Kuo أيضًا أن ساعة آبل القادمة في هذا العام سيكون لها جسم أرق وشاشة أكبر حجمًا مقارنةً بالطراز السابق، ويتوقع Kuo أن تتوفر الساعة الجديدة بحجمين هما: 45 ملم و 49 ملم، بدلًا من 41 ملم و 45 ملم. ومع ذلك، لم يُشر Kuo إلى أن الساعة القادمة من آبل قد تحمل الاسم Watch X.