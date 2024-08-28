سناب شات تطلق موارد جديدة لسلامة المراهقين

أعلنت سناب شات أنها تطلق موارد جديدة للمعلمين لمساعدتهم في إيجاد بيئات آمنة في المدارس من خلال فهم كيفية استخدام طلابهم للتطبيق.

وأطلقت الشركة موقعًا إلكترونيًا جديدًا مخصصًا لمساعدة المعلمين في تعرف التطبيق، إلى جانب وثيقة موارد لمساعدتهم في حماية الطلاب.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي انتقد فيه المشرعون سناب شات، والشبكات الاجتماعية الأخرى، لعدم بذلها ما يكفي لحماية الأطفال والمراهقين عبر المنصات.

كما يأتي في الوقت الذي حذّر فيه خبراء الصحة العقلية من أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تمثل خطرًا عميقًا على الصحة العقلية للمراهقين.

وتقول سناب شات إن أكثر من 20 مليون مراهق في الولايات المتحدة يستخدمون تطبيقها، ووجدت دراسة أجراها مركز بيو في عام 2023 أن سناب شات هو التطبيق الثالث الأكثر استخدامًا بين المراهقين.

وأصدرت سناب شات عددًا قليلًا من المزايا على مدار السنوات القليلة الماضية لحماية المراهقين، مع أن إعلانها الجديد مخصص لجلب هذه الجهود إلى الفصل الدراسي.

ويتضمن الموقع الإلكتروني، الذي يُطلق عليه اسم Educator’s Guide to Snapchat، معلومات بخصوص كيفية عمل التطبيق، بالإضافة إلى نظرة عامة على أدوات الأمان.

ويتضمن الموقع الإلكتروني موارد قابلة للتنزيل يمكن للمعلمين تبادلها مع الآباء أو المستشارين لمساعدة الطلاب في التعامل مع المشكلات التي قد يواجهونها، مثل التنمر.

ومن أجل مساعدة المعلمين في دعم الصحة العقلية للطلاب، أصدرت المنصة وثيقة موارد تركز على تزويد المعلمين بالمعرفة التي يحتاجون إليها لفعل ذلك.

وتحدد الوثيقة نصائح بخصوص تعزيز الممارسات الآمنة عبر الإنترنت، وإنشاء سياسات مدرسية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومكافحة التنمر.

وبالإضافة إلى ذلك، تطلق المنصة نموذج ملاحظات جديدًا للمعلمين لتبادل كيفية استخدام سناب شات في المدارس وتقديم الملاحظات مباشرةً إلى الشبكة الاجتماعية.