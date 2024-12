سامسونج وكوالكوم تطوران أنظمة مساعدة السائق المتقدمة

أعلنت سامسونج شراكة مع كوالكوم، ويركز التعاون على إنتاج رقاقات متقدمة لمجموعة من استخدامات السيارات، وخاصة لأنظمة المعلومات والترفيه داخل المركبات وأنظمة مساعدة السائق.

وفي قلب هذه الشراكة تكمن أحدث شريحة ذاكرة LPDDR4X من الشركة الكورية الجنوبية، واعتمدت كوالكوم بنجاح على هذه الرقاقة للاستخدام مع Snapdragon Digital Chassis.

ويدل اعتماد LPDDR4X للسيارات من سامسونج على دعم الشركة المخصص الطويل الأمد للعملاء بمجموعة متنوعة من المنتجات والتقنيات الجديدة لاستخدامات السيارات.

كما يساعد هذا الاعتماد أيضًا في ضمان استقرار سلسلة التوريد القوي والدعم المعزز لشركاء النظام البيئي الذين يستخدمون Snapdragon Digital Chassis.

وتُستخدم LPDDR4X و Snapdragon Digital Chassis لتشغيل أنظمة المعلومات والترفيه المتميزة ومزايا مساعدة السائق المتطورة المتوقع رؤيتها في المركبات المستقبلية.

وفيما يتعلق بشركة سامسونج، فإن تعاونها مع كوالكوم بصفتها عميلًا يُعد بمنزلة خطوة مهمة نحو طموحها لتصبح الشركة الرائدة بلا منازع في سوق ذاكرة السيارات.

وتحتل الشركة حاليًا المركز الثاني بعد شركة ميكرون، وتهدف سامسونج بوضوح إلى احتلال المركز الأول.

وبالنظر إلى المستقبل، تخطط سامسونج لبدء الإنتاج الضخم لشريحة الذاكرة LPDDR5 خلال الربع الرابع من هذا العام، ومن المفترض وصول هذه الشريحة إلى السيارات في المستقبل القريب.

وتخطط كوالكوم لإدماج شريحة الذاكرة LPDDR5 في الجيل القادم من Snapdragon Digital Chassis، ومن المتوقع أن توفر هذه الشريحة سرعات تصل إلى 9.6 جيجابايت في الثانية، حتى في درجات الحرارة الشديدة.

وقال هيوندوك تشو، نائب الرئيس ورئيس مجموعة السيارات في قسم أعمال الذاكرة لدى سامسونج: “بفضل مجموعة واسعة من منتجات DRAM و NAND المؤهلة لمعيار AEC-Q1001، تُعد كوالكوم شريكًا مثاليًا للعمل معه من أجل إيجاد حلول طويلة الأجل للعملاء”.

وأضاف: “من خلال ريادة سامسونج في التصميم والتصنيع والتعبئة والتغليف لحلول الذاكرة، يمكن أن يساعد عملنا مع كوالكوم في دعم دورات التطوير السريعة مع ضمان الموثوقية والتحقق والتحكم الاستثنائي في المنتج، وهي أمور ضرورية لصناعة السيارات”.

Samsung Announces Work With Qualcomm To Support Premium In-Vehicle Infotainment and Advanced Driver Assistance Systemshttps://t.co/6a6yKixaeA

— Samsung Electronics (@Samsung) August 27, 2024