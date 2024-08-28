دور الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي

كأي مجال آخر، يُحدث الذكاء الاصطناعي تغييرات كبرى في مجال البحث العلمي، فهو يُستخدم في أتمتة المهام وتحليل البيانات وتوليد الأفكار؛ مما يساعد الباحثين في إحراز تقدم سريع في عملهم ورفع جودته، وزيادة إنتاجيتهم.

يمكن للباحثين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عملهم عن طريق استخدام الأدوات المختلفة التي تعتمد في عملها على هذه التقنية والمصممة خصوصًا لمساعدة الباحثين في البحث والتحليل وكتابة الأوراق البحثية وتدقيقها ونشرها.

في هذا المقال سنتحدث عن أبرز هذه الأدوات ونوضح كيف يمكنها مساعدة الباحثين وطلبة الدراسات العليا في مجال البحث العلمي:

أولًا: أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البحث العلمي:

إليك 5 من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لمساعدة الباحثين:

1- أداة Scite Assistant:

Scite Assistant هي أداة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد في العثور على الأوراق العلمية وقراءتها وفهمها، ويمكن استخدامها لاستخراج المعلومات الرئيسية من الأوراق، ويمكن لهذه الأداة أيضًا مساعدة الباحثين في تحديد الأوراق ذات الصلة بسؤال بحثي ما، والتعاون مع الباحثين الآخرين.

2- أداة Consensus:

Consensus هي أداة تعمل محركَ بحثٍ وتستخدم التعلم الآلي للعثور على أوراق بحثية ذات صلة بسؤال بحثي معين، كما توفر ملخصات لكل ورقة بحثية لمعرفة محتواها بسهولة دون الحاجة إلى قراءة الورقة بالكامل.

3- أداة ChatPDF:

تُسهّل أداة ChatPDF المدعومة بالذكاء الاصطناعي للباحثين التعامل مع ملفات PDF، وذلك من خلال تلخيص محتويات ملفات PDF، وترجمتها، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمحتويات الملف.

توفر هذه الأداة الكثير من الوقت على الباحثين، فهي تسمح لهم بتعرف المحتوى المضمن في العديد من ملفات PDF في وقت قصير، وهذا بدوره يسرّع عملية البحث العلمي.

4- أداة Research Rabbit:

ينطوي دور أداة Research Rabbit على مساعدة الباحثين في إدارة أبحاثهم، وذلك من خلال تتبع الاستشهادات، وإنشاء قوائم المراجع، وإنشاء ملخصات للأوراق البحثية، إضافةً إلى مساعدتهم في تنظيم مهامهم.

5- أداة SciSpace:

تُعرف أداة SciSpace أيضًا باسم Typeset.io، وهي أداة شاملة مصممة خصوصًا لمساعدة الباحثين في كل مراحل البحث وكتابة المقالات العلمية ونشرها، فهي تتضمن أقسامًا مختلفة منها قسم مخصص لاكتشاف آخر الأوراق البحثية المنشورة، وهناك قسم لتحليل ملفات PDF واستخراج المعلومات منها، وغير ذلك.

ثانيًا: كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي مساعدة الباحثين وطلبة الدراسات العليا؟

تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي الباحثين وطلبة الدراسات العليا في جميع مراحل البحث بالطرق التالية:

كتابة المقالات البحثية: يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تبادل الأفكار بين الباحثين، وكتابة الأبحاث، وإنشاء الاستشهادات والمراجع، والتحقق من السرقة الأدبية.

يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تبادل الأفكار بين الباحثين، وكتابة الأبحاث، وإنشاء الاستشهادات والمراجع، والتحقق من السرقة الأدبية. التحليل المتقدم للبيانات: تعتمد هذه الأدوات على خوارزميات متطورة لتحليل البيانات؛ مما يتيح للباحثين اكتشاف الأنماط واستخلاص رؤى مفيدة من مجموعات البيانات المعقدة.

تعتمد هذه الأدوات على خوارزميات متطورة لتحليل البيانات؛ مما يتيح للباحثين اكتشاف الأنماط واستخلاص رؤى مفيدة من مجموعات البيانات المعقدة. أتمتة بعض المهام : يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة بعض المهام في عملية البحث، مثل: جمع البيانات وتحليلها؛ مما يمكّن الباحثين من التركيز في الأعمال التي تتطلب الجهد والإبداع.

: يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة بعض المهام في عملية البحث، مثل: جمع البيانات وتحليلها؛ مما يمكّن الباحثين من التركيز في الأعمال التي تتطلب الجهد والإبداع. ا لمساعدة في النشر في المجلات العلمية: يمكن الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي أيضًا في العثور على المجلات العلمية المعتمدة لنشر الأوراق البحثية، والمساعدة في تقديم الأوراق البحثية، وتتبع تقدمها خلال عملية النشر.

يمكن الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي أيضًا في العثور على المجلات العلمية المعتمدة لنشر الأوراق البحثية، والمساعدة في تقديم الأوراق البحثية، وتتبع تقدمها خلال عملية النشر. مراجعة المعلومات: يمكن لهذه الأدوات مساعدة الباحثين في إجراء مراجعات شاملة للمعلومات، وإنشاء الملخصات، وتنظيم المراجع في أثناء كتابة الأوراق البحثية.

ثالثًا: ما التأثير الذي تحدثه هذه الأدوات في مجال البحث العلمي؟

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لمساعدة الباحثين أن ترتقي بمستوى البحث العلمي، فهي تساعد الباحثين في العديد من المهام التي تتطلب الكثير من الوقت، مثل: البحث وقراءة الملفات المتعددة وكتابة المراجع والاستشهادات وغير ذلك، وهذا يعني أنها تتيح للباحثين المزيد من الوقت لإجراء بحوث أخرى أو حتى التعمق أكثر في البحث الذي يعملون عليه.

يؤدي ذلك إلى تحسين مجال البحث العلمي وتطوره بسرعة، مما يعني ظهور المزيد من الأبحاث الجديدة باستمرار وتطورات في المجالات المختلفة، واستكشافات جديدة.