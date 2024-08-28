جوجل تطرح تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي في Meet

أعلنت جوجل حصول منصة Meet على أداة ذكاء اصطناعي جديدة تسمى “تدوين الملاحظات نيابة عني” Take Notes For Me، وتولد هذه الميزة ملخصات للنقاط الرئيسية أثناء مكالمة الفيديو.

وبدلًا من تقديم نسخة منقولة كلمة بكلمة، تستخدم هذه الميزة روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini لتسجيل نقاط المناقشة الرئيسية في مستند Google Doc الذي يظهر في Google Drive لمستضيف الاجتماع.

ويمكن إرسال المستند تلقائيًا إلى الحاضرين أو إضافته إلى حدث التقويم بعد المكالمة. ويتضمن المستند أيضًا روابط لتسجيل الاجتماع والنص المكتوب في حال تمكين هذه المزايا.

وتشبه ميزة “تدوين الملاحظات نيابة عني” أداة النسخ في Meet، مع أنها تلخص ما تحدث عنه الجميع بدلًا من نسخ ما يقوله الجميع تلقائيًا.

وأعلنت جوجل الميزة أول مرة في مؤتمر Cloud Next لعام 2023، ويقتصر استخدامها حاليًا على اللغة الإنجليزية المنطوقة والاجتماعات عبر أجهزة الحواسيب المكتبية أو المحمولة.

ويحصل عملاء Google Workspace Gemini Enterprise و Google Workspace Gemini Education Premium و Google Workspace AI Meetings & Messaging على إمكانية الوصول إلى ميزة تدوين الملاحظات هذه.

وتقول جوجل إن ميزتها الجديدة تمنحك ملخصًا لما فاتك في الاجتماع، لذا عندما تتمكن من الانضمام، يمكنك اللحاق بالركب بسرعة.

وتتوقع الشركة إكمال طرحها لجميع عملاء Google Workspace بحلول تاريخ 10 سبتمبر 2024.

وتبدو هذه الميزة بمنزلة أداة وصول جيدة لأي شخص يواجه مشكلة في معالجة اللغة المنطوقة وتدوين الملاحظات في الوقت نفسه.

وتسمح الميزة للشخص بالتركيز والحضور الكامل أثناء الاجتماعات بدلًا من الاضطرار إلى مطالبة شخص ما بتكرار ما قاله عدة مرات.

وأعلنت جوجل خططها لتضمين الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمات إضافية خلال العام الماضي، وكانت جريئة في وضع مزايا الذكاء الاصطناعي في أجهزتها وبرامجها منذ ذلك الحين.

وأدمجت عملاقة البحث روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini في أندرويد وفي تطبيقات Workspace.

وكما هو الحال دائمًا، قد تختلف فائدة هذه المزايا اعتمادًا على مدى جودة عمل الذكاء الاصطناعي ومدى دقته.

ومن المرجح أن تظل نكسة ميزة AI Overviews التي حثت الناس على تناول البيتزا الصمغية تخيم على جهودها المستمرة بهذا المجال.