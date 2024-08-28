أمازون تعتزم إطلاق “أليكسا بلس” بمزايا متقدمة

تعتزم شركة أمازون إطلاق نسخة جديدة مأجورة من مساعدها الذكي “أليكسا”، قد تُعرف باسم “أليكسا بلس”، وذلك في أكتوبر المقبل، وفقًا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

ومن المتوقع أن تقدّم النسخة الجديدة تجربة ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا ومُخصصة للمستخدمين، مع تحسينات في قدرة “أليكسا” على تعرّف أصوات المستخدمين، وتقديم ردود أكثر تفاعلية وحيوية.

ووفقًا للصحيفة، فإن خدمة “أليكسا بلس” سوف تتميز بإضافة خاصية “التقرير الذكي Smart Briefing” التي ستوفر ملخصات يومية للأخبار تعتمد على تفضيلات المستخدمين، كما ستُحسّن تجربة البحث عن الوصفات الغذائية، بالإضافة إلى توفير محادثات موجهة للأطفال لاستكشاف المواضيع المختلفة.

وفيما يتعلق بالتسوّق، ستمكّن الخدمة الجديدة المستخدمين من طرح أسئلة أكثر تحديدًا مثل “ما هي ألوان الأحذية المتاحة؟” أو “هل لديكم تخفيضات على سماعات الرأس؟”، بالإضافة إلى ميزة “Shopping Scout” التي ستتيح للمستخدمين تلقي إشعارات عند توفر تخفيضات على المنتجات التي يرغبون في شرائها.

وإلى جانب النسخة الصوتية المعتادة، تعتزم أمازون أيضًا إطلاق واجهة مستخدم على الويب لأول مرة، مما سيجعل “أليكسا” منافسًا مباشرًا لخدمات مثل ChatGPT من OpenAI و Gemini من جوجل وغيرها من الخدمات المماثلة التي توفر إمكانية الدردشة مع المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وبالتوازي مع طرح النسخة المأجورة “أليكسا بلس”، ستستمر أمازون بتقديم النسخة المجانية من “أليكسا” ولكن بمزايا محدودة.

وتشير التوقعات إلى أن الاشتراك الشهري في “أليكسا بلس” سيتراوح بين 5 و 10 دولارات أمريكية.

ويُقال إن أمازون قد تأخرت في طرح مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي للجمهور؛ لأنها واجهت مشكلات في تطويرها.