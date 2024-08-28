أدوبي تمنح فرق التسويق روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت أدوبي تحديثًا جديدًا لمنصتها لفِرق التسويق Workfront، ويساعد هذا التحديث الجديد في توحيد العمل وأتمتة تخطيط الحملات وجدولتها عبر المؤسسات.

وقالت الشركة: “في ظل التحرك السريع للفِرق من أجل تقديم تجارب عملاء مخصصة، فإن التحديث الجديد يوفر طريقة سهلة لتصور تجارب التسويق اليومية من خلال تقديم ما تسميه أدوبي نظامًا تسويقيًا مسجلًا مُستخدمًا في التخطيط المالي”.

وأصبح العمل اليومي للمسوق الحديث معقدًا، إذ تعمل فرق مختلفة على تنفيذ حملات فردية دون قدر كبير من الوضوح في جهود الزملاء، الأمر الذي يؤدي إلى عمليات تسويق مجزأة مع قضاء وقت كبير في محاولة مواءمة البرامج وأصحاب المصلحة، وهي مشكلة يحلها التحديث الجديد.

وحصلت أدوبي على منصة Workfront بعد استحواذها على شركة برامج التسويق التي تحمل الاسم نفسه مقابل 1.5 مليار دولار في عام 2020.

وأدمجت أدوبي منصة Workfront في Experience Cloud مع استخدامها لإدارة الحملات التسويقية المخصصة وتسليم المحتوى والتحليلات والبيانات والإعلان.

وتستخدم مجموعة كبيرة من العلامات التجارية منصة Workfront، ويشمل ذلك تي موبايل الأمريكية وكوكا كولا.

ويوفر التحديث الجديد للفرق إمكانية تصور العمل التسويقي اليومي بتنسيق سهل الفهم، ويشمل ذلك جدولًا زمنيًا يعرض جميع الحملات النشطة.

ويمكن للمستخدمين عرض الحملات التي تستهدف جمهورًا معينًا، مثل أعضاء برنامج الولاء، أو هدفًا محددًا، مثل عروض موسم العطلات.

كما يمكن أيضًا عرض الحملات بصفتها جدولًا للبيانات من أجل التعمق في جانب البيانات من الحملة لفهم حالة المشروع والمساهمين والصحة العامة.

كما أضافت أدوبي مساعدًا جديدًا للذكاء الاصطناعي التوليدي – مع قدرات على المحادثة – يمكنه أخذ خطط ثابتة سابقًا وبناء سجلّات وموجزات حملة ديناميكية.

ويمكن للمستخدمين تحميل الأصول لإنشاء سجلات الحملة وجعل المساعد يجهز موجزًا تسويقيًا يوفر كل شيء، من تكتيكات التسويق إلى الأصول والجداول الزمنية ذات الصلة.

وتتيح أدوبي للمستخدمين التحدث مع روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي بخصوص الحملة والاستفسار عن تفاصيل الخطة عبر جميع المراحل.

كما يستطيع روبوت الدردشة إنشاء السجلات وتحديثها تلقائيًا وفقًا للمحادثات مع تطور الخطط.