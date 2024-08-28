آبل تستغني عن موظفين في مجموعة الخدمات الرقمية

اتخذت آبل خطوة نادرة بالاستغناء عن نحو 100 وظيفة في مجموعة الخدمات الرقمية، ويأتي هذا الاستغناء بصفته جزءًا من التحول في الأولويات للقسم، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

وأبلغت الشركة الموظفين المتضررين، الذين عملوا عبر عدة فرق مختلفة في مجموعة الخدمات التابعة لنائب الرئيس الأول إيدي كيو.

وشملت عمليات التسريح بعض الوظائف الهندسية، وتركزت التخفيضات في الفريق المسؤول عن تطبيق Apple Books ومتجر Apple Book. وكانت هناك أيضًا عمليات تسريح في فرق خدمات أخرى، ويشمل ذلك الفريق الذي يدير Apple News.

وانخفضت أولوية تطبيق Apple Books للشركة، ولا ترى آبل أن التطبيق جزء رئيسي من مجموعة خدماتها. ولا يزال من المتوقع أن يحصل تطبيق Apple Books على مزايا جديدة بمرور الوقت.

وفيما يتعلق بتطبيق Apple News، فإن عمليات التسريح ليست علامة على انخفاض أولويته لدى الشركة.

وتُعد عمليات تسريح الموظفين نادرة نسبيًا في آبل، مع أن الشركة أجرت عدة جولات من التسريحات في عام 2024.

وفي وقت سابق من هذا العام، سرّحت الشركة مئات الموظفين عندما أغلقت مشروع السيارة الذاتية القيادة، بالإضافة إلى جهد لصنع شاشات microLED للساعات الذكية، كما سرّحت فريقًا في سان دييغو.

وكانت الخدمات عمومًا محركًا لنمو آبل في السنوات الأخيرة، إذ مثلت أكثر من 22 في المئة من المبيعات في السنة المالية الأخيرة، ارتفاعًا من أقل من 10 في المئة قبل عقد من الزمان، وساعد الارتفاع في تخفيف تراجع طلب الأجهزة في بعض الأحيان.

وحدثت مجموعة من التسريحات في قطاع التطبيقات الذي يديره نائب الرئيس روجر روزنر منذ مدة طويلة.

وقالت الشركة للموظفين إن لديهم ما يصل إلى 60 يومًا للعثور على وظيفة أخرى داخل آبل قبل إنهاء الخدمات. وعمل بعض الموظفين عبر فرق متعددة، لذلك تأثرت مجالات أخرى بطريقة غير مباشرة.

واستغنت مجموعة من شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون عن أعداد كبيرة من الوظائف في ظل تباطؤ النمو والتحول إلى الذكاء الاصطناعي.

وخفضت سيسكو أعداد موظفيها بنحو 7 في المئة، في حين تتخلص إنتل من أكثر من 15 في المئة من الوظائف.