BYD تتعاون مع هواوي لتوفير نظام قيادة ذاتية متقدم

تتعاون شركة صناعة السيارات الصينية BYD مع هواوي من أجل نظام القيادة الذاتية المتقدم ADS.

وأعلنت هواوي أن نظامها للقيادة الذاتية سينطلق مع السيارة الكهربائية القادمة المخصصة للطرق الوعرة من العلامة التجارية Fang Cheng Bao.

ومن المفترض أن تكون سيارة الدفع الرباعي Bao 8 التي تحمل العلامة التجارية Fang Cheng Bao أول سيارة كهربائية من BYD تستخدم نظام القيادة الذاتية Qiankun من هواوي.

وسيبدأ إطلاق مبيعات سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل في أواخر عام 2024.

وأفادت وكالة رويترز أن BYD تأمل أن تعزز شراكتها مع هواوي مبيعات علاماتها التجارية المتميزة Denza وتحسين ربحية علامتيها التجاريتين Fang Cheng Bao و Yang wang.

ووفقًا لجمعية مصنعي السيارات الصينية، شكلت Denza و Fang Cheng Bao و Yang wang ما يصل إلى 5 في المئة من إجمالي مبيعات BYD في النصف الأول من هذا العام.

ويبدو أن شركة صناعة السيارات الكبرى في الصين تهدف إلى تعزيز مبيعات علاماتها التجارية الأخرى.

وتحتاج BYD إلى التنافس مع شركات السيارات الأخرى المالكة لمجموعة من العلامات التجارية الناجحة لكي تصبح شركة صناعة سيارات عالمية رائدة.

وتمتلك مجموعة هيونداي العلامات التجارية هيونداي وكيا وجينيسيس، في حين تمتلك مجموعة فولكس فاجن مجموعة من العلامات التجارية الشهيرة، ويشمل ذلك بورشه ولامبورجيني وأودي.

وتحصل BYD من خلال شراكتها مع هواوي على ميزة اتجاه شركات صناعة السيارات التقليدية الأخرى التي تهدف إلى الاستحواذ على جزء من سوق السيارات الكهربائية.

وأكدت تسلا أهمية نظام القيادة الذاتية في مستقبل سوق السيارات العالمية. وتعمل شركات صناعة السيارات الأخرى على تطوير نظام القيادة الذاتية لتمييز نفسها في السوق.

وفي عام 2023، زعمت BYD أن تقنية القيادة الذاتية مستحيلة أساسًا، مضيفة أنه يجب النظر فيها إلى الاستخدامات الصناعية.

في حين أعلنت شركة صناعة السيارات الصينية في عام 2024 استثمارًا قدره 14 مليار دولار في تقنية السيارات الذكية، ويشمل ذلك برامج القيادة الذاتية وأنظمة مساعدة السائق.

وهيمنت BYD على سوق السيارات الكهربائية بفضل ما يسمى بإستراتيجية التكامل الرأسي من خلال تصنيع المكونات الرئيسية بنفسها، مثل البطاريات.

واستثمرت الشركة بكثافة في تطوير نظام مساعدة السائق المتقدم ADAS من خلال توظيف آلاف المهندسين منذ العام الماضي.

ولا تزال BYD تعتمد على الموردين الخارجيين لمثل هذه المزايا الذكية في النماذج الراقية، ويشمل ذلك استخدام Momenta ADAS في سيارات Denza.

وتوضح الشراكة مع هواوي الحضور المتزايد لشركة التكنولوجيا الصينية في قطاع السيارات الكهربائية بصفتها موردًا رئيسيًا لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.

وتعتزم أودي استخدام أنظمة مساعدة السائق المتقدمة من هواوي في سياراتها الكهربائية المخصصة للسوق الصينية.