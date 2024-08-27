ميتا تغلق استوديو الواقع المعزز Spark AR

أعلنت ميتا إغلاق استوديو الواقع المعزز Spark، وهي الميزة التي سمحت لمطوري الواقع المعزز والعلامات التجارية بإنشاء تأثيرات مخصصة لمنصتي فيسبوك وإنستاجرام.

وكتبت الشركة في تدوينة أنها تخطط لإغلاق الميزة في تاريخ 14 يناير 2025، ويأتي ذلك بعد إطلاق استوديو الواقع المعزز Spark أول مرة منذ سبع سنوات عندما كانت تجارب الواقع المعزز لا تزال جديدة نسبيًا وجديدة للعديد من المستهلكين.

ومنذ ذلك الحين، اُستخدمت تأثيرات الواقع المعزز مليارات المرات من مئات الملايين من مستخدمي ميتا.

وقالت ميتا إنها ستستمر بتوفير تأثيرات الواقع المعزز للمستخدمين، مع أنها ستزيل المرشحات التي أنشأها المطورون الخارجيون.

وقالت الشركة: “يُعد هذا القرار جزءًا من جهودنا الكبرى لإعطاء الأولوية للمنتجات التي نعتقد أنها تخدم بطريقة فضلى الاحتياجات المستقبلية لمستهلكينا وعملائنا التجاريين على حد سواء”.

وقد يمثل إغلاق استوديو الواقع المعزز خطرًا على ميتا، إذ تسعى إلى التنافس مع منصات اجتماعية أخرى، مثل سناب شات وتيك توك، تقدم أدوات مطور قوية وبرامج مكافآت لمنشئي الواقع المعزز.

كما دفعت ميتا سابقًا لمطوري الواقع المعزز من خلال استضافة التحديات وتقديم جوائز نقدية لأفضل التأثيرات أداءً.

وتبنى المستخدمون تأثيرات الواقع المعزز لسنوات، واتجهت العلامات التجارية والمسوقون إلى تأثيرات الواقع المعزز بصفتها وسيلة لزيادة التفاعل.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي حولت فيه الشركة تركيزها إلى أدوات الذكاء الاصطناعي والنموذج اللغوي الكبير Llama.

كما اتجهت ميتا سابقًا إلى تجارب الوسائط المختلطة الأخرى، ويشمل ذلك النظارات الذكية التي أصدرتها بالتعاون مع راي بان.

وأثارت هذه التغييرات غضب منشئي محتوى الواقع المعزز، إذ يُعد استوديو الواقع المعزز Spark بمنزلة أداة عمل مهمة للكثير من منشئي الواقع المعزز.

وقالت ليتا هيفيتز، وهي منشئة واقع معزز، إنها استخدمت استوديو الواقع المعزز Spark لإنشاء أكثر من نصف المرشحات في محفظتها، وتعمل هيفيتز أيضًا مع العلامات التجارية على إنشاء المرشحات.

في حين قالت زوزا سليوينسكا، مديرة العمليات في منصة تسويق الواقع المعزز Lenslist: “يؤثر هذا الموقف في مجتمع المبدعين، نظرًا إلى أن إنستاجرام كانت منصة رئيسية لتوزيع تأثيرات الواقع المعزز بسبب انتشارها العالمي، لذا لن يتمكن المبدعون من نشر أعمالهم عبر المنصة ولن يتمكنوا أيضًا من تقديم تأثيرات الواقع المعزز عبر إنستاجرام للعملاء”.

وفي غضون ذلك، يفكر المبدعون في الانتقال إلى أدوات أخرى، إذ قال داني ماري، منشئ الواقع المعزز: “يؤدي ذلك إلى انتقال الكثير من الفنانين إلى سناب شات. لا تزال هناك منصات أخرى للواقع المعزز، مع أن فقدان منصة ميتا يُعد خبرًا سيئًا لمجتمع الواقع المعزز بأكمله”.

وتوصي ميتا منشئي الواقع المعزز الذين نشروا تأثيرات عبر إنستاجرام أو فيسبوك أو ماسنجر بتنزيل ملفات المشاريع والأصول والعروض التوضيحية وحفظها قبل تاريخ الإغلاق في 14 يناير.