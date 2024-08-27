ميتا تعتزم إطلاق نظارة واقع افتراضي منخفضة الثمن

تستعد شركة ميتا للكشف عن إصدار أقل ثمنًا من نظارة الواقع الافتراضي Meta Quest 3، وذلك وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية.

وذكرت الوكالة أن ميتا تعمل على تطوير نموذج جديد يحمل اسم “Meta Quest 3S”، ومن المتوقع إعلانه في وقت قريب.

وتستعد ميتا لعقد مؤتمر “Meta Connect” في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل، وقد تكشف الشركة عن تلك النظارة خلال فعاليات هذا المؤتمر.

وبحسب بلومبرغ، فإن النظارة الجديدة قد يصل سعرها إلى 300 دولار أمريكي، أي بتخفيض قدره 200 دولارٍ أمريكي مقارنةً بالسعر الحالي لنظارة “Meta Quest 3” التي يبلغ سعرها 500 دولارٍ أمريكي.

وتراهن ميتا على أن تخفيض سعر النظارة قد يجذب المزيد من المستخدمين الذين يرغبون في تجربة تقنية الواقع الافتراضي دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة.

ومع ذلك، تشير بلومبرغ إلى أن هذا التخفيض في السعر قد يكون مصحوبًا ببيع وحدات التحكم بنحو منفصل إذا رغب العملاء في الحصول عليها.

وعلى سبيل المثال: يُباع زوج وحدات التحكم “Meta Quest Touch Plus” بسعر يقارب 150 دولارًا أمريكيًا، مما يعني أن التكلفة الإجمالية للنظارة مع وحدات التحكم قد تقارب سعر النسخة الأصلية، لكن هناك احتمال أن تقدم ميتا وحدات تحكم مختلفة أرخص ثمنًا مما هي عليه الآن.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن ميتا ألغت مشروعًا لنظارة واقع افتراضي متطوّرة مرتفعة الثمن بعد تراجع مبيعات نظارة آبل “فيجن برو”.