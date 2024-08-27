ما المزايا الجديدة المُتوقعة في كاميرا هواتف آيفون 16 القادمة؟

أعلنت آبل رسميًا وقت إعلان هواتف آيفون 16؛ إذ ستقيم الشركة حدثها القادم لإعلان الطرز الجديدة من هواتف آيفون في مقرها في كاليفورنيا يوم الاثنين الموافق التاسع من سبتمبر المقبل.

وقد ظهرت العديد من التسريبات والشائعات التي تتحدث عن التحديثات التي ستصل إلى هذه الهواتف، ومنها تحديثات في التصميم ومن المتوقع أيضًا إضافة زر مادي جديد إلى جميع هواتف آيفون 16، كما يُقال إن طرازي iPhone 16 و iPhone 16 Pro سيحصلان على بعض الترقيات في الكاميرا.

ينتظر عشاق التصوير ومنشئي المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي بفارغ الصبر إعلان هواتف آيفون 16 لمعرفة التحديثات التي سيحصل عليها نظام الكاميرا. وهناك بعض التوقعات عن التغييرات القادمة إلى كاميرا هواتف آيفون 16 القادمة وسنذكر منها ما يلي:

1- إضافة زر التقاط جديد:

من أهم التحديثات القادمة إلى الكاميرا في سلسلة هواتف آيفون 16 زر الالتقاط المادي الجديد الذي يسهل التقاط الصور وتكبير اللقطات وغير ذلك.

إذ يمنح هذا الزر الجديد المستخدمين تحكم محسن بكاميرا الهاتف من خلال إيماءات التمرير البديهية. فباستخدام هذا الزر سيصبح التكبير والتصغير، والتركيز في موضوع الصور أكثر سلاسة وانسيابية. ووفقًا لموقع The Information سيتمكن المستخدمون من التركيز في موضوع الصورة بالضغط الخفيف على الزر، وتنشيط المصراع عند الضغط بقوة على الزر.

2- التصوير المحسّن في الليل:

يَعِد مستشعر الصور CMOS من سوني الجديد المضاف إلى هاتفي iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max بتعزيز التقاط الضوء وتوفير نطاق ديناميكي واسع، وهذا يعني أن الصور التي تلتقطها في الليل وفي ظروف الإضاءة المنخفضة ستكون أكثر وضوحًا وأعلى جودة من قبل.

3- مستشعر جديد فائق الاتساع:

من المُتوقع أن يصعد كل من iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max إلى مستوى جديد في مجال التصوير الفوتوغرافي بمستشعر جديد فائق الاتساع بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وهي ترقية كبيرة مقارنةً بدقة قدرها 12 ميجابكسل المتوفرة في طرازي iPhone 15 Pro.

يَعِد هذا المستشعر الجديد بتجميع أفضل للضوء مقارنةً بالمستشعر السابق؛ مما يعني أن الصور التي تلتقطها في البيئات ذات الإضاءة الخافتة ستصبح أفضل بكثير من الصور التي تلتقطها باستخدام هواتف آيفون 15 برو.

4- دعم التكبير البصري بمعدل يبلغ 5x:

من المُتوقع أن تتضمن هواتف iPhone 16 Pro القادمة كاميرا مقرّبة تدعم التكبير البصري بمعدل يبلغ 5x الحصرية حاليًا لجهاز iPhone 15 Pro Max وهي كاميرا تدعم التقنية الرباعية (Tetraprism technology) الجديدة من آبل حتى تتمكن من التكبير أكثر من أي وقت مضى، فباستخدام هذه الكاميرا ستحصل على تكبير حتى 25x.

أكد المحلل Ming-Chi Kuo هذه الإشاعة، فقد قال إن iPhone 16 Pro سيحتوي على كاميرا مقرّبة تدعم التكبير البصري بمعدل يبلغ 5x وهي مماثلة للكاميرا المقرّبة المتوفرة في هاتف iPhone 15 Pro Max.

ما الترقيات الأخرى التي ستحصل عليها هواتف آيفون 16 القادمة؟

ستحصل هواتف آيفون 16 القادمة على بعض الترقيات الأخرى ومنها:

الشاشات الكبيرة الحجم:

وفقًا لمصادر متعددة منها المحلل Ross Young، سيحتوي كل من iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max على شاشات أكبر من شاشات الطرز السابقة.

فمن المُتوقع أن يضم iPhone 16 Pro شاشة بمقاس قدره 6.3 بوصات، بدلًا من 6.1 بوصات وهو مقاس شاشة iPhone 15 Pro. ومن المُتوقع أن يضم iPhone 16 Pro Max شاشة بمقاس قدره 6.9 بوصات، بدلًا من 6.7 بوصات وهو مقاس شاشة iPhone 15 Pro Max.

مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence:

ستدعم سلسلة آيفون 16 بأكملها القادمة مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence بفضل الشريحة الجديدة والسعة الكبيرة في ذاكرة الوصول العشوائي.

السعة الكبيرة ل لبطارية ودعم الشحن السريع:

يُشاع أن معظم هواتف سلسلة آيفون 16 ستحتوي على بطاريات أكبر من بطاريات الطرز السابقة. ووفقًا لواحدة من الشائعات ستدعم هواتف آيفون 16 سرعات شحن أعلى مقارنةً بالطرز السابقة؛ إذ تزعم هذه الشائعة أن iPhone 16 Pro سيدعم الشحن اللاسلكي باستخدام MagSafe بقدرة تبلغ 20 واطًا والشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 40 واطًا.

ماذا ستعلن آبل أيضًا في حدثها القادم؟

بالإضافة إلى إعلان هواتف آيفون 16 من المُتوقع أن تعلن آبل أيضًا الأجهزة التالية في حدثها القادم:

ساعة Apple Watch Series 10.

ساعة Apple Watch Ultra 3.

ساعة Apple Watch SE 3.

سماعات AirPods 4.

سماعات AirPods Max 2.

يمكنك تعرّف المزيد من التفاصيل عن المواصفات والمزايا المتوقعة لهذه الأجهزة في مقال: “حدث آبل القادم.. إليك أبرز الأجهزة المُتوقع إعلانها غير هواتف iPhone 16“.