ما الجديد في تطبيق Home في نظام iOS 18؟

يجلب نظام التشغيل iOS 18 القادم هذا الخريف إلى هواتف آيفون تغييرات متعددة في كيفية إدارة أجهزة المنزل الذكية عبر تطبيق المنزل (Home) المدمج في هواتف آيفون، وتتوافق التغييرات الجديدة مع الأجهزة المنزلية الذكية من آبل والأجهزة المنزلية التي تطلقها شركات أخرى وتكون متوافقة مع منظومة HomeKit.

إليك 4 تحديثات جديدة قادمة إلى تطبيق Home ستساعدك في التحكم بنحو أفضل في الأجهزة المنزلية الذكية التي تستخدمها:

1- إمكانية اختيار مركز للمنزل الذكي:

تحتاج أجهزتك المنزلية الذكية إلى نقطة مركزية لتوجيه الاتصالات من خلالها، ويجب أن تكون هذه النقطة جهازًا ذكيًا من آبل، مثل: HomePod أو Apple TV، وفي السابق كانت هذه النقطة تحدد تلقائيًا دون تدخل المستخدم.

لكن مع نظام التشغيل iOS 18، يسمح للمستخدم باختيار النقطة المركزية أو المحور الذي تتصل به أجهزة المنزل الذكية، وهذا الأمر مهم؛ لأنه في السابق كان من الممكن أن تواجه المحاور التي تحدد تلقائيًا صعوبة في الاتصال بالأجهزة البعيدة، فقد تواجه أجهزة التلفاز الذكية من آبل الموجودة في غرف بعيدة صعوبة في الاتصال ببعض الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى، مثل: الأقفال الذكية وأجراس الأبواب وكاميرات الأمان الخارجية.

لكن عند اختيار جهاز محوري يدويًا، سيتمكن المستخدم من وضعه في مكان مناسب لضمان اتصال جميع أجهزة المنزل الذكية معًا بسلاسة.

2- أدوات أمان جديدة للتحكم في الأقفال الذكية:

سيتضمن تطبيق Apple Home في نظام التشغيل iOS 18، مجموعة من أدوات التحكم في فتح الأقفال الذكية التي تتيح لك إنشاء أذونات للضيوف للسماح لهم بالدخول إلى منزلك عندما تكون في الخارج، ويمكنك إما مشاركة هذه الأذونات عبر تقنية Home Key أو إنشاء جداول للسماح بفتح الأقفال في أوقات معينة من اليوم تتزامن مع وصول الضيوف أو عودة الأبناء من المدرسة.

3– إمكانية إضافة أجهزة منزلية ذكية محددة إلى مركز التحكم في هاتف آيفون:

تظهر أيقونات بعض أجهزة المنزل الذكية في مركز التحكم في آيفون بنحو تلقائي، وليس لدى المستخدمين الكثير من التحكم في الأجهزة التي تظهر هناك.

لكن مع نظام iOS 18 يمكن لمستخدمي أجهزة المنزل الذكية اختيار الأجهزة التي يريدون الوصول إليها عبر مركز التحكم في هاتف آيفون، وهذا سيسهل لهم التحكم في بعض الأجهزة المنزلية الذكية من مركز التحكم مباشرة دون الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيق Home.

4- دعم المزيد من المصابيح الذكية لمزية الإضاءة التكيفية:

في نظام iOS 18 أضافت آبل دعمًا إلى مزية الإضاءة التكيفية للأضواء الذكية المتوافقة مع معيار Matter، وهذا يعني أنه يمكنك ضبط هذه الأضواء لتغيير لونها وسطوعها تلقائيًا طوال اليوم بحسب الإضاءة المحيطة بها.