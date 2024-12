مايكروسوفت لن تتخلى عن لوحة التحكم في ويندوز

ذكرت مايكروسوفت في الأسبوع الماضي في وثيقة دعم أنها تعتزم رسميًا إلغاء تطبيقات لوحة التحكم التي يبلغ عمرها 39 عامًا.

وبعد انتشار تقارير واسعة النطاق بخصوص التغيير، تراجعت الشركة عن قرارها وحدثت وثيقة الدعم لتوضح أن لوحة التحكم ليست في خطر الإزالة من ويندوز لصالح تطبيق الإعدادات وأنها في عملية مستمرة لنقل العناصر إلى تطبيق الإعدادات.

وقالت مايكروسوفت في وثيقة الدعم الأصلية: “تُعد لوحة التحكم إحدى المزايا التي كانت جزءًا من ويندوز لمدة طويلة، وهي توفر موقعًا مركزيًا لعرض إعدادات النظام وعناصر التحكم. من خلال سلسلة من التطبيقات الصغيرة، يمكنك ضبط خيارات مختلفة تتراوح بين وقت النظام والتاريخ وإعدادات الأجهزة وتكوينات الشبكة. لوحة التحكم في طور الإهمال الآن لصالح تطبيق الإعدادات، الذي يوفر تجربة حديثة وانسيابية”.

وغيرت النسخة الحالية من وثيقة الدعم الجملة الأخيرة، إذ تقول الآن: “مجموعة من الإعدادات في لوحة التحكم في طور الانتقال إلى تطبيق الإعدادات، الذي يوفر تجربة حديثة وانسيابية”.

وليس من الواضح إذا كان هذا يعكس تغييرًا في السياسة أو مجرد توضيح للغة.

وبغض النظر عن ذلك، تعكس اللغة الحالية ما حدث للوحات التحكم طوال دورة حياة ويندوز 10 و 11، إذ نقلت مايكروسوفت مجموعة كبيرة من الأشياء إلى تطبيق الإعدادات بمرور الوقت، وأزالت تطبيقات لوحة التحكم الفردية على مر السنين، مثل لوحة العرض وشاشة إضافة وإزالة البرامج ولوحات المزايا القديمة، مثل المجموعات المنزلية.

ولا تزال معظم لوحات التحكم القديمة مضمنة في جميع الإصدارات الحالية من ويندوز 11، ويشمل ذلك تحديث 24H2 القادم، ولن تختفي فجأة بطريقة جماعية.

وقدمت مايكروسوفت تطبيق الإعدادات في ويندوز 8 في عام 2012 بصفته بديلًا مناسبًا للشاشة التي تعمل باللمس لبعض أدوات لوحة التحكم.

وبدأ تطبيق الإعدادات خلال عصر ويندوز 10 بالحصول على مجموعة كبيرة من إعدادات لوحة التحكم.

وبحلول الوقت الذي ظهر فيه ويندوز 11، كان تطبيق الإعدادات مليئًا بالمزايا بما يكفي ليكون بمنزلة بديل كامل للوحة التحكم في معظم الأوقات، مع وجود عدد قليل من الاستثناءات.

ولا يزال الكثير من مستخدمي ويندوز يفضلون واجهة لوحة التحكم على واجهة الإعدادات، لأنها توفر الكثير من الإعدادات في واجهة سهلة الاستخدام.

after inaccurate reports that Microsoft would be removing the Control Panel in Windows “soon,” Microsoft now says “Many of the settings in Control Panel are in the process of being migrated to the Settings app” instead of “The Control Panel is in the process of being deprecated” pic.twitter.com/eiY6dC5xbg

— Tom Warren (@tomwarren) August 26, 2024