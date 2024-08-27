فيفو تطلق هاتفها الذكي T3 Pro 5G

أطلقت فيفو هاتفها الذكي الأحدث في سلسلة T، وهو T3 Pro 5G. وكانت سلسلة T3 تتضمن سابقًا ثلاثة هواتف ذكية، وهي T3 و T3x و T3 Lite، وقد ارتفع هذا العدد إلى أربعة اليوم.

ويتميز هاتف T3 Pro 5G بشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد من نوع AMOLED بقياس قدره 6.77 بوصات ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ودقة قدرها 2932×1080 بكسلًا، وكثافة قدرها 387 بكسلًا لكل بوصة، و 4500 شمعة في المتر المربع من السطوع.

كما يحتوي على قارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة للمصادقة البيومترية وثقب مركزي للكاميرا الأمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 720، ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS2.2 قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ويحتوي الجهاز على نظام تبريد سائل مع غرفة بخار بسعة قدرها 3000 ملم مربع، مع جهة خلفية من الجلد النباتي.

وزودت فيفو الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX882 بفتحة عدسة قدرها f/1.79 مع ميزة تثبيت الصورة بصريًا، وتسجيل فيديو بدقة قدرها 4K ووضع Super Night Mode، إلى جانب عدسة عريضة للغاية بمجال رؤية قدره 120 درجة، وبدقة قدرها 8 ميجابكسل، مع فتحة عدسة قدرها f/2.2، بالإضافة إلى مستشعر الوميض Aura light.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، ويحصل الجهاز على عامين من تحديثات أندرويد وثلاث سنوات من تحديثات الأمان.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطًا.

وتشمل أبرز المزايا الأخرى تقنية Wet Touch للشاشة، وتصنيف IP64 لمقاومة الغبار والماء، ومكبر صوت مزدوجًا، و 4D Game Vibration.

وتطرح فيفو هاتف T3 Pro 5G للبيع بسعر قدره 300 دولار لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 320 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.