شاومي تطوّر هواتف ذكية ثلاثية الطي وهواتف بدون أزرار

أفادت تسريبات جديدة بأن شاومي تعمل على تطوير هواتف ذكية بتصميمات مبتكرة، منها هاتف قابل للطي الثلاثي وآخر بتصميمٍ خالٍ من الأزرار.

ووفقًا لتقارير صينية، فإن الهاتف الخالي من الأزرار سوف يُطلق في النصف الأول من العام المقبل، وهو يحمل داخل الشركة الاسم الرمزي “Zhuque”.

ومع ذلك، لم تتوفر تفاصيل دقيقة حول ما سيحل محل الأزرار التقليدية، مما يفتح الباب أمام تكهنات حول استخدام شاومي تقنيات جديدة مثل التحكم عبر الإيماءات، أو الحافات الحساسة للضغط، أو حتى الأوامر الصوتية.

وإضافةً إلى ذلك، سيأتي الهاتف بكاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة، مع معالج سنابدراجون 8+ جين 4 العالي الأداء.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن شاومي تعمل على هاتف ذكي ثلاثي الطي، مما قد يضعها في موقع تنافسي قوي في سوق الأجهزة القابلة للطي.

ويُعتقد أن الهاتف سيكون جزءًا من سلسلة Mix الخاصة بشاومي، التي تضم حاليًا هواتف مثل Mix Fold 3 و MIX Flip.

ويُقال أيضًا إن شاومي تستعد لطرح معالج عالي الأداء خاص بها مبني على تقنية المعالجة البالغ قدرها 4 نانومتر من شركة TSMC التايوانية لاستخدامه في بعض هواتفها مع مودم داعم لشبكات الجيل الخامس من إنتاج شركة Unisoc الصينية، وستقدّم شاومي أولى منتجاتها بتلك المكونات خلال النصف الأول من عام 2025 المقبل.

ومع اقتراب بعض المعارض التقنية الكبرى مثل IFA 2024 و Mobile World Congress، قد تظهر المزيد من التفاصيل حول هواتف شاومي المستقبلية.

ومن المنتظر أن تعلن شركة هواوي هاتفًا ذكيًا ثلاثي الطي خلال شهر سبتمبر المقبل وفقًا لتصريحات رسمية.