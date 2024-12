شاومي تطرح ساعتها الذكية Redmi Watch 5 Active

أعلنت شاومي Redmi Watch 3 Active، وهي أحدث ساعة ذكية من الشركة، وتأتي بصفتها خليفة لساعة Redmi Watch 3 Active التي صدرت في العام الماضي.

ويتميز الجهاز القابل للارتداء Redmi Watch 5 Active بمكالمات البلوتوث مع إلغاء الضوضاء، وشاشة تعمل باللمس من نوع IPS LCD بقياس قدره 2 بوصة، وبطارية تدوم حتى 18 يومًا.

وتتمتع الساعة الذكية بشاشة مربعة بدقة قدرها 320×385 بكسلًا وسطوع قدره 500 شمعة في المتر المربع.

وتتميز الساعة بجسم معدني مصنوع من سبائك الزنك. ويتمتع الجهاز بميزة الاتصال عبر البلوتوث، وتقول الشركة إن تجربة الاتصال عبر Clear هي الفضلى في فئتها مع خاصية إلغاء الضوضاء.

وتعمل ساعة شاومي الجديدة بنظام التشغيل Xiaomi HyperOS وتتوافق عبر تقنية البلوتوث 5.3 مع أي جهاز يعمل بنظام أندرويد 6.0 أو الأحدث أو iOS 12 أو الأحدث مع تطبيق Mi Fitness المصاحب.

وتحصل على أكثر من 200 واجهة ساعة قابلة للتخصيص، وتتبعٍ لأكثر من 140 وضعًا رياضيًا وتمرينًا مع اكتشاف التمرين تلقائيًا.

وتراقب Redmi Watch 5 Active صحتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع دعم تتبع معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم والنوم ومراقبة الإجهاد.

وتدعم الساعة مساعد أمازون الصوتي أليكسا Alexa لأنها تحتوي على ميكروفون ومكبر صوت، إلى جانب دعم الردود السريعة على الرسائل وما يصل إلى عشرة جهات اتصال مفضلة ولوحة مفاتيح مخصصة.

وحصلت ساعة شاومي Redmi Watch 5 Active على تصنيف IPX8 لمقاومة الغمر في الماء حتى عمق قدره متر واحد.

وتستمد الساعة الطاقة من بطارية بسعة قدرها 470 ميلي أمبير تدّعي شاومي أنها تدوم لمدة قدرها 12 يومًا مع الاستخدام الكثيف وما يصل إلى 18 يومًا مع حالة الاستخدام الأقل تطلبًا.

وتتوفر ساعة Redmi Watch 5 Active باللونين الأسود الداكن والفضي غير اللامع. وتبدأ الأسعار من 33 دولارًا.

Introducing the #RedmiWatch5Active, where superior Clear+ Calling, an 18-day battery life, and a tough metal body come together for the ultimate wrist companion.

Ready to make the switch?

Sale starts 3rd September 12PM. Available at ₹2,799*.

Know more: https://t.co/arosNQMDMJ pic.twitter.com/QrFs7hYPne

— Redmi India (@RedmiIndia) August 27, 2024