سوني تكشف عن سماعتها اللاسلكية الرخيصة WF-C510

أعلنت شركة سوني إطلاق سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة WF-C510 من الفئة الاقتصادية، وهي تأتي خلفًا للسماعة الشهيرة WF-C500 التي صدرت عام 2021.

وتتميز السماعة الجديدة بجودة صوت عالية وبطارية طويلة الأمد وتصميم مريح مع الحفاظ على سعر مناسب قدره 60 دولارًا أمريكيًا.

وتأتي سماعة سوني WF-C510 بتصميم أصغر مقارنةً بالإصدار السابق، مما يعزز الراحة في أثناء الاستخدام، وخاصةً للأشخاص الذين لديهم آذان صغيرة.

وتؤكد سوني أن هذه السماعة هي الأصغر في فئتها، وقد طوّرت شكلها بناءً على بيانات مكثفة حول شكل الأذن لتحقيق ملاءمة مثالية لمختلف المستخدمين.

وتتميز السماعة بوجود أزرار سطحية عريضة ومسطحة لتسهيل التحكم فيها، كما أنها مقاومة للماء والعرق وفقًا لمعيار IPX4.

وتُقدّم سوني هذه السماعات بأربعة ألوان، هي الأزرق والأصفر والأسود والأبيض، كما باتت علبة الشحن أصغر وأنحف لتكون سهل الحمل.

وتُعد البطارية إحدى مزايا سماعة WF-C510، إذ توفر مدة تشغيل تصل إلى 10 ساعات، كما أنها تدعم الشحن السريع، إذ يمكنها العمل حتى 60 دقيقة بعد شحنها لمدة قدرها 5 دقائق فقط، وتصل مدة التشغيل الإجمالية مع علبة الشحن إلى 22 ساعة.

وتدعم سماعة WF-C510 الاتصال المتعدد النقاط، مما يسمح لها بالاتصال بجهازين عبر البلوتوث في الوقت نفسه، كما توفر ميزة “Ambient Sound Mode” للتنبيه بالأصوات المحيطة، وميزة “Voice Focus” التي تحسّن وضوح الأصوات البشرية في أثناء المكالمات.

وتأتي السماعات بتقنية DSEE (محرك تعزيز الصوت الرقمي) التي تعمل على تحسين جودة الملفات الصوتية المضغوطة، بالإضافة إلى دعم الصوت المحيطي بزاوية قدرها 360 درجة لتجربة موسيقية غامرة.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص إعدادات الصوت من خلال تطبيق سوني Headphones Connect.

وتدعم سماعة سوني WF-C510 ميزة الاقتران السريع بأجهزة أندرويد وويندوز عبر تقنيتي “Fast Pair” و”Swift Pair”، ويمكن استخدام كل سماعة بنحو مستقل.

وفي سياقٍ متصل، قالت سوني إنها ملتزمة بتقليل الأثر البيئي، إذ إنها صنعت السماعة وعلبة الشحن جزئيًا من مواد بلاستيكية معاد تدويرها مع تغليف خالٍ تمامًا من البلاستيك.